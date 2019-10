Teams stemmen woensdag over kwalificatie-experiment in 2020

Gaat er in 2020 geëxperimenteerd worden met de kwalificatie in de Formule 1? De teams gaan daar woensdag in Parijs over beslissen, want dan vindt er een stemming plaats over het voorstel.

GPToday.net wist in september te melden dat de Formule 1 overweegt om in 2020 te experimenteren met een ander kwalificatieformat. Het plan is om tijdens drie van de 22 races geen normale kwalificatiesessie te houden, maar juist een kwalificatierace te organiseren. De grid voor deze race is de omgekeerde stand van het kampioenschap, waarna de uitslag van de kwalificatierace de grid voor de race op zondag bepaalt.

De kwalificatieraces kunnen in 2020 niet zomaar meer ingevoerd worden. Tot 30 april gold dat een meerderheid genoeg was om het idee erdoor te krijgen, maar inmiddels is er unanimiteit nodig. Dat lijkt bij de stemming van woensdag, tijdens een bijeenkomst van de teams in Parijs, moeilijk te gaan worden. De topteams zullen geen voorstander van het idee zijn, omdat zij hierdoor benadeeld worden.

Zonder unanimiteit geen kwalificatieraces in 2020

Mocht er geen akkoord komen tussen de teams, dan zullen de kwalificatieraces in ieder geval niet in 2020 plaats gaan vinden. Wel is het mogelijk dat er in 2021 geëxperimenteerd gaat worden met een kwalificatierace. Om het idee voor dat jaar erdoor te krijgen, is geen meerderheid nodig.

De Formule 1 is hoe dan ook bezig met het kijken naar alternatieven voor de opzet van de Grand Prix-weekenden. Dat vertelde Ross Brawn al na de Grand Prix van Japan. De sportief directeur van de Formule 1 verklaarde dat het inkorten van de weekenden van drie naar twee dagen geen optie is, maar dat er wel gekeken wordt naar een andere invulling van de vrijdag.