Daniel Ricciardo: "Het vechten om een podiumplek is leuker"

Na een matig resultaat in de kwalificati, wist Daniel Ricciardo zich geweldig terug in de race te rijden. De in Perth geboren Renault-coureur was ontevreden over zijn resultaat in de kwalificatie, maar wist wel dat er snelheid was.

De Australiër reed van de zestiende naar de zevende positie, wat door de straf voor Charles Leclerc zelfs P6 werd. Ricciardo staat bekend om zijn geweldige inhaalacties, dat bewees hij deze race weer eens. Nico Hulkenberg en het team boden ook de helpend hand, want hij mocht de Duitser inhalen om meer mensen proberen in te halen, omdat hij was sneller dan Hulkenberg.

Na een geweldige inhaalrace was dit resultaat het maximaal haalbare volgens Ricciardo. Het was dit keer geen saaie race, dat besefte ook de coureur die vorig jaar voor Red Bull Racing reed. “Het was een leuke race.” Daniel Ricciardo wist met Red Bull Racing soms voor een podiumplek of een overwinning te strijden, maar daar kan hij bij Renault niet aan denken. Het gevoel om voor een podiumplek te strijden of voor de beste positie is volgens Ricciardo “anders”. “Als je goed door het veld kunt komen is natuurlijk fijn, maar het voelt anders dan voor een winnende positie te strijden, dat is dat de beste race die je kunt hebben", vertelde hij tegen GPToday.net

Niet het wat we verwacht hadden

De tactiek van Ricciardo was gewoon volle bak gaan en dat heeft zijn vruchten geworpen. “De instelling was voortdurend aanvallen en vooruitgaan. We waren vanmorgen slecht. We kwamen er na de kwalificatie achter dat we een probleem hadden met de achtervering, dus dit was niet representatief voor ons tempo en het was behoorlijk frustrerend.”

Het goede resultaat was niet verwacht bij Daniel Ricciardo na een matige kwalificatie. “Dacht ik dat we als zesde zouden eindigen? Nee! Ik was gefrustreerd, maar we vonden het probleem uiteindelijk. We hadden hier vandaag niet het tempo van McLaren. We zijn nog steeds op zoek naar tempo over één ronde en dan moeten we in de eerste ronde uit de problemen blijven.”