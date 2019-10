Vettel uitgelaten na pole: "Het gevoel is heerlijk, maar het werk is pas half gedaan"

Sebastian Vettel was de snelste man tijdens de winderige kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Na negen races wist de Duitser weer een keer sneller te zijn dan Charles Leclerc. De Ferrari’s bezitten de gehele eerste startrij, want zijn teamgenoot was Valtteri Bottas te snel af. Vettel heeft Ferrari haar eerste pole position op Suzuka gegeven sinds Felipe Massa in 2006.

Het was een spannende kwalificatie, want de nummer vier was maar ruim twee tienden langzamer. De condities speelde een grote rol deze kwalificatie. Williams-coureur Robert Kubica crashte in de eerste sessie en daarna volgde Kevin Magnussen.

Sebastian Vettel kende al een goed weekend, terwijl zijn teamgenoot aan het zoeken was naar de juiste set-up. Het was volgens Vettel geen makkelijke kwalificatie, ondanks zijn goede gevoel met de auto. “Het was niet eenvoudig. De omstandigheden waren verschillend ten opzichte van vrijdag.”

Resultaat niet verwacht

Het resultaat was niet verwacht bij Sebastian Vettel, die eindelijk weer eens sneller was in de kwalificatie na een lange tijd. De Duitser voelde zich goed na de kwalificatie. “We hadden dit resultaat niet verwacht. Het is een heerlijk gevoel.” De Scuderia-coureur weet echter dat het pas de kwalificatie is en na de race de punten verdeeld worden. “Het halve werk is pas gedaan. Het is niet de eerste keer dat we de snelste zijn. Ik probeer te focussen op de race”, zo vertelde hij na de race aan de interviewer.

De Grand Prix van Japan staat over een paar uur al op het programma: om 7.10 uur Nederlandse tijd vertrekken de coureurs. De kwalificatie was verzet van zaterdag naar zondag vanwege de hevige tyfoon die het land heeft geteisterd.