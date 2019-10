Boete voor Steiner na uitlatingen over steward in Rusland

Günther Steiner is door de FIA bestraft voor de uitlatingen die hij in Rusland over de boordradio deed over een van de stewards. Hij moet een boete van 7.500 euro betalen.

Na afloop van de Russische Grand Prix was Steiner woedend over de tijdstraf die Kevin Magnussen tijdens de race kreeg. De Deen verloor zijn achtste plaats, nadat hij niet de juiste route had gebruikt om terug te keren op de baan na een uitstapje in bocht 2. De teambaas van Haas F1 vond de straf op zijn zachtst gezegd iets te zwaar en liet dat over de boordradio duidelijk blijken tegenover Magnussen.

"Als we deze idiote steward niet gehad hadden, dan waren we achtste geweest. Je weet wie de steward is, je kent hem. Het is altijd hetzelfde. Het lijkt wel alsof hij niet intelligenter wordt", brieste Steiner over de boordradio. Deze opmerkingen werden hem niet in dank afgenomen, want in Japan moest hij zich verantwoorden bij de stewards. Zij besloten tot het opleggen van een boete van 7.500 euro.

De reden dat Steiner volgens de stewards geen zwaardere straf gekregen heeft, is omdat hij in het verleden nog niet eerder bestraft is voor een dergelijk vergrijp. Wel krijgt Steiner een extra waarschuwing: "In het geval van toekomstige overtredingen wordt het misschien noodzaak te overwegen of een team gestraft moet worden met hardere sancties, naast de straf voor het individu."