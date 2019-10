ExxonMobil geeft uitleg over nieuwe brandstof Red Bull voor Japan

Red Bull Racing krijgt dit weekend nieuwe brandstof geleverd van leverancier ExxonMobil. Volgens David Tsurusaki bevat deze brandstof chemicaliën die het bedrijf nog niet eerder gebruikt heeft in de Formule 1.

Honda viert op Suzuka haar thuisrace. De motorfabrikant heeft zelf weliswaar geen nieuwe krachtbron voor de race meegenomen, maar Red Bull Racing en ExxonMobil hebben wel een update meegenomen. De brandstof- en olieleverancier heeft een nieuwe brandstof ontwikkeld die volgens autosport-manager Tsurusaki chemicaliën bevat die het bedrijf nog nooit eerder gebruikt heeft in de Formule 1.

"De standaard van de FIA is behoorlijk beperkend. Het moeten chemicaliën moeten gebruikt en beschikbaar zijn voor consumentenbrandstof, dus op die manier is het geen nieuwe technologie. Maar het is iets wat we niet eerder in F1-brandstof gebruikt hebben en ik weet niet of anderen dat wel gedaan hebben. Er zijn twee of drie belangrijke aanpassingen die ons de prestatieverbetering geven die we zochten."

Geheimzinnigheid over winst van upgrade

De update van de brandstof betreft volgens Tsurusaki 'een van de grootste stappen voorwaarts' die ExxonMobil in de samenwerking met Red Bull gezet heeft. Sinds 2017 werken team en leverancier samen. Hoewel hij het dus heeft over een grote stap vooruit, weigert Tsurusaki uit de doeken te doen hoeveel winst de upgrade oplevert.

"Met volwassen motortechnologie wordt het lastiger en lastiger om die aanpassing te doen. De upgrade is iets waar we lang over nagedacht en aan gewerkt hebben. Ik denk dat het een van onze grotere verbeteringen is. Ik kan echter niets zeggen over de prestatiewinst. Ik weet wat het is, want anders zouden we het niet introduceren, maar het is absoluut een verbetering. Het zou anders niet geïntroduceerd worden."