Lando Norris heeft extra bezoek gebracht aan fabriek om alles uit het weekend in Japan te halen

Lando Norris heeft niets te klagen over zijn resultaten. De debutant in de Formule 1 heeft een goede basis neergezet samen met zijn teamgenoot Carlos Sainz bij McLaren. Het team is weer helemaal opgegroeid met een frisse inbreng van twee getalenteerde coureurs. Waar een paar jaar geleden het team nog moest vechten om niet als laatste over de streep te komen, weet het team voorin mee te strijden in de middenmoot.

Dit weekend staat de Grand Prix van Japan op de kalender, de zeventiende race op de kalender van de Formule 1. De McLaren-coureur is een van de nieuwelingen in de Formule 1, maar reed op dit circuit vorig jaar al een vrije training. De jonge Brit vertelde vorige week al op de boardradio dat hij niet gek op sushi, een Japans gerecht, is en dat benadrukte hij nog eens in de preview op de race van komend weekend. "Ik kijk ernaar uit om terug te gaan naar het circuit Suzuka, waar ik vorig jaar in de eerste vrije training een Formule 1-bolide mocht besturen. Het is een leuke baan in een Formule 1-auto en een die hopelijk zorgt voor een aantal goede inhalen. Japan is ook een erg coole plek om te bezoeken, hoewel ik waarschijnlijk uit de buurt blijf van de sushi!”

Lando Norris wil het maximale uit het weekend halen en daarom heeft hij een extra bezoekje aan de fabriek gebracht. "Ik heb veel voorbereidingen getroffen voor deze race. Ik heb een extra bezoekje aan de fabriek gebracht en ik doe er alles aan om het maximale uit deze laatste paar races te halen. Ik wil voortbouwen op de goede positie van het team. We zullen weer hard moeten pushen om meer punten te scoren en ik kan niet wachten om daar te racen."