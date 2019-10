Wolff: "Mercedes riskeert dat McLaren een rivaal wordt"

McLaren krijgt vanaf 2021 weer motoren geleverd door Mercedes. Voor de Duitse fabrikant is die overeenkomst volgens Toto Wolff niet zonder risico's.

Tussen 1995 en 2014 leverde Mercedes al motoren aan McLaren, dat na de breuk tussen 2015 en 2017 motoren afnam bij Honda. Toen dat een rampzalige combinatie bleek, werd er aangeklopt bij Renault voor krachtbronnen. Met de Franse motoren heeft McLaren de weg omhoog weer gevonden en Wolff is daar beducht op. "In 2021 begint een nieuw tijdperk met grids die dichter op elkaar staan, met meer competitie."

We geloven dat er meer te leren is op het vlak van de krachtbronnen, met het aantrekken van een competitieve klant naast de twee die we al hebben. We hebben McLaren hoog zitten. De door Zak Brown en Andreas Seidl gezette stappen zien er veelbelovend uit. De voordelen zijn groter dan de potentiële nadelen in de toekomst van het strijden met een sterke tegenstander als McLaren", vertelt de teambaas van Mercedes.

"Over het algemeen zijn er veel pluspunten aan deze samenwerking. Er is één risico: als McLaren het goed goed, zullen ze hard pushen en worden zij voor ons op een bepaalde manier de richtlijn voor ons. Dan wordt er gezegd 'zij hebben dezelfde krachtbron, dus jullie doen het niet goed genoeg'. We zitten straks echter zeven jaar in het hybride tijdperk, dus we zijn klaar voor die stap."