Danner: "Verdwijnen Duitse Grand Prix een ramp voor Duitsland"

Er staan in 2020 22 landen op de kalender van de Formule 1, maar Duitsland ontbreekt op die lijst. Volgens voormalig coureur Christian Danner is dat een ramp voor zijn thuisland.

De FIA is na een stemming in het World Motor Sport Council afgelopen week akkoord gegaan met de kalender van de Formule 1 voor 2020. Deze kalender zal een recordaantal van 22 races omvatten en in vergelijking met 2019 zijn er drie wijzigingen: Vietnam is voor het eerst gastheer van een Grand Prix, Nederland keert na 35 jaar afwezigheid terug en Duitsland verdwijnt van de kalender.

Duitsland was vanaf 1950 bijna onafgebroken op de kalender van de Formule 1 opgenomen: alleen in 1955, 2007, 2015 en 2017 werd er niet gereden in Duitsland. In de laatste twee jaren dat Duitsland niet op de kalender stond, was er nog wel een contract: Hockenheim en de Nürburgring wisselden de race af, maar laatstgenoemde kon in 2015 en 2017 het geld niet ophoesten om de race te organiseren.

Nu is er dus geen contract meer en volgens Danner is dat pijnlijk voor Duitsland. "Dit is een ramp, vertelde de voormalig Formule 1-coureur aan Die Welt. "Als het Barcelona lukt om een Grand Prix te blijven organiseren en als het ook werkt voor Oostenrijk en Nederland, dan vind ik het tenenkrommend om te zien dat we in Duitsland niet in de positie zijn om hetzelfde te doen."