Sebastian Vettel kijkt uit naar Japan: "Eerste sector beste stuk circuit dat ik ken"

Sebastian Vettel kijkt erg uit naar de Japanse Grand Prix van volgend weekend. De Duitser hoopt zich op het 'zeer speciale' Suzuka te revancheren voor zijn uitvalbeurt in Rusland.

Suzuka is sinds 1987 bijna onafgebroken de gastheer geweest van de Japanse Grand Prix. Alleen in 2007 en 2008 stond er met Fuji Speedway een ander circuit op de kalender. Vettel kan goed uit de voeten op het Japanse circuit: hij wist er al vier keer te winnen namens Red Bull Racing, maar in het tijdperk van de V6-turbomotoren met hybride component is het hem nog niet gelukt.

De Ferrari-coureur houdt van het 'old-school' circuit van Suzuka, dat slechts een aantal kleine aanpassingen gehad heeft in de tijd dat het op de Formule 1-kalender staat. "Ik hou ervan, omdat ik denk dat het een geweldig circuit is", vertelde Vettel tegenover onder andere GPToday.net. "Het is een van de old school circuits op de kalender. Ze hebben weinig aangepast sinds het begin, maar ik kan het ook mis hebben."

Passie en steun in Japan kan Vettel ook bekoren

"Misschien reden ze op een compleet ander circuit in 19-nogwat. Echter, sinds ik het circuit ken en ik het op de TV gezien heb, is het niet veranderd. Het is een enorm snel circuit met veel snelle bochten. Ik denk dat de eerste sector het beste stuk circuit is dat ik me voor kan stellen."

"Het is een te gekke plaats en er is veel passie en steun voor de Formule 1. We gaan er maar een keer per jaar naartoe. Er zijn veel meer dingen die het erg speciaal maken en daar heb ik altijd van genoten. Ik hou ook van Japan, want ik denk dat het een bezoek waard is. Het is geweldig om daar te zijn en daar te kunnen racen. Als de auto presteert en doet zoals jij dat wil, dan denk ik niet dat er veel dingen beter zijn dan dat."