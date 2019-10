Günther Steiner: "Kunnen beter thuisblijven als we niet op P8 mikken"

Günther Steiner denkt dat Haas F1 beter thuis kan blijven dan dat het de handdoek in de ring gooit in het gevecht om de achtste positie in het kampioenschap voor constructeurs dit seizoen.

Na zestien races bezet Haas F1 de negende plek in het kampioenschap, op zeven punten van nummer acht Alfa Romeo. Het hele jaar heeft het team het al lastig. In de race komt de Amerikaanse renstal veel te kort door een probleem met de banden dat lastig op te lossen lijkt. Romain Grosjean reed zelfs meerdere races met de auto uit Australië in een poging om de problemen te boven te komen.

In Rusland pakte Haas haar eerste punten sinds de Duitse Grand Prix. Kevin Magnussen kwam als achtste over de streep, maar viel door een tijdstraf terug naar de negende positie. Steiner geeft toe dat het lastig zal worden om over Alfa Romeo heen te gaan in de resterende vijf races, maar hij staat er wel op dat het team een poging waagt.

"De hoop verdwijnt pas aan het einde", vertelde Steiner aan onder andere GPToday.net. "Het zal lastig worden, maar we zullen het proberen. Als je zegt dat je het niet kan, kan je beter thuisblijven. We kunnen niet naar P10 terugvallen, maar we zullen het blijven proberen. Het is niet motiverend om ergens naartoe te gaan en te rijden als je niets hebt om voor te vechten. Je hebt dan betere dingen te doen in het leven."

Missen P8 heeft geen invloed op ontwikkeling 2020

Steiner ontkent dat er een negatief effect zal zijn op de ontwikkeling van de auto voor 2020 als Haas F1 niet achtste wordt in het kampioenschap. Hij beseft echter wel dat het zorgt voor minder prijzengeld, waar lastig mee om te gaan is. "In de ontwikkeling zal het geen verschil maken. Het maakt verschil in het prijzengeld dat we krijgen, maar verder niet", verklaarde Steiner.

"Als je zoveel geld verliest, denk je altijd na over 'hoe je volgend jaar geen geld moet verspillen'. Het is echter geen existentieel probleem, maar aan de andere kant is het ook niet zo dat het niets uitmaakt. Het zit in het midden. We moeten ermee omgaan, maar het is nooit leuk om met minder geld om te moeten gaan."