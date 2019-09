Voormalig Formule 1-coureur Ben Pon (82) overleden

Voormalig Formule 1-coureur Ben Pon is overleden. De Nederlandse coureur, die in 1962 zijn enige Formule 1-race reed op Zandvoort, werd 82 jaar oud.

Het auto-virus werd Pon met de paplepel ingegoten. Hij groeide op als zoon van Ben Pon senior, de grote importeur van onder andere Volkswagen en Porsche. In eerste instantie ging Pon op als 15-jarige naar Canada, waar hij zijn eerste races reed, om daarna in Nederland het racen serieuzer aan te pakken. Hij begon in zijn vaderland te racen met een Volkswagen Kever, die voorzien was van een Porsche-motor.

In 1962 zou Pon aan de start staan van de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Een groot succes werd dat niet: hij crashte in de tweede ronde en werd daarbij uit zijn auto geslingerd. Het bleef uiteindelijk bij dat ene Formule 1-optreden, maar reed daarna nog wel zes keer de 24 uur van Le Mans.

De racecarrière van Pon kwam in 1967 ten einde, waarna hij zich toe ging leggen op het ondernemersvak. Hij werd importeur van Porsche, nam in 1972 als kleiduivenschutter nog deel aan de Olympische Spelen en verhuisde later naar de Verenigde Staten, waar hij onder andere zijn eigen wijngaard, de Bernardus Lodge, opzette.

Pon was al geruime tijd ziek en daardoor de afgelopen jaren vaker in Nederland dan in de Verenigde Staten. Vandaag kwam het bericht dat hij op 82-jarige leeftijd overleden is. Pon laat alleen zijn Zweedse vrouw Ingrid na; kinderen had hij niet.