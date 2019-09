Jacques Villeneuve: "Karma heeft Ferrari gestraft in Rusland"

Er is bij Helmut Marko, Jacques Villeneuve en Christian Danner veel onbegrip voor de poging die Ferrari in Rusland deed om Sebastian Vettel plaats te laten maken voor Charles Leclerc.

Vettel kende een geweldige start in Rusland, waarbij hij meteen voorbij ging aan Lewis Hamilton en via de slipstream voor bocht twee ook Leclerc kon passeren. Dit was volgens de afspraken die Ferrari voorafgaand aan de race gemaakt had. Vervolgens gaf de Scuderia koploper Vettel de opdracht om plaats te maken voor Leclerc, maar vanwege het kleine gat met Hamilton weigerde de viervoudig wereldkampioen dat.

Villeneuve is tegenover Sky Italia uitgesproken over het voorval: hij begrijpt niets van de opdracht. "Ze hadden niet tegen Vettel moeten zeggen dat hij meteen de plek terug moest geven. Daarna hebben ze de rest van de race nagedacht over hoe ze Leclerc weer vooraan konden krijgen. Karma heeft ze daarvoor uiteindelijk gestraft. Vettel was vandaag sneller en verdiende het om vooraan te blijven."

'Geen toekomst meer voor Vettel bij Ferrari'

Ook Marko begrijpt niets van de keuze om Vettel plaats te laten maken voor Leclerc. De Duitser heeft volgens de talentscout en adviseur van Red Bull Racing 'geen toekomst meer bij Ferrari'. "Het is Ferrari gelukt om niet te winnen met de snelste auto. Hoewel hij de snelste man was, offerden ze Sebastian op. Hij heeft geen toekomst meer bij Ferrari."

Via de pitstops wist Leclerc uiteindelijk voor Vettel op de baan te komen, waarna de Duitser met een kapotte MGU-K uitviel. Voormalig Formule 1-coureur Danner zag ook geen noodzaak in de teamorders en denkt dat het zelfs demoraliserend kan werken. "Er was geen reden voor Ferrari om op die manier in te grijpen. Je kan je coureurs alleen maar pijn doen door dit soort opdrachten mee te geven."