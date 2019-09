Toto Wolff: "Zonder virtual safety car had Mercedes niet gewonnen"

Mercedes heeft volgens teambaas Toto Wolff geluk gehad met de virtual safety car in Rusland. Zonder die neutralisatie had het team volgens de Oostenrijker niet gewonnen.

Op het Sochi Autodrom pakte Mercedes een onverwachte dubbelzege, waarmee het een einde maakte aan de zegereeks van Ferrari. Lewis Hamilton kwam als eerste over de finish en werd gevolgd door Valtteri Bottas, die Charles Leclerc na de safety car van zich af wist te houden. Aanvankelijk leek het er echter niet op dat Mercedes echt mee zou doen om de overwinning.

Hamilton en Bottas lagen voor de pitstops derde en vierde, maar profiteerden van de strategische keuze om op mediums te starten. Toen Sebastian Vettel na zijn pitstop stilviel en de virtual safety car veroorzaakte, konden de Mercedes met weinig tijdverlies hun stop maken en zich voor Leclerc positioneren. Die virtual safety car heeft volgens Wolff dan ook de race voor Mercedes gewonnen.

'Moeten beseffen dat we niet het snelste zijn'

"Onze snelheid in het begin was goed, want Lewis kon bijblijven bij Charles. De Ferrari's pushten hard en ze pushten elkaar ook. Ik denk dat we voor de laatste 25 ronden op de softs zouden rijden, terwijl zij op mediums reden. Realistisch gezien denk ik niet dat het genoeg zou zijn. We zouden ze in de versnellingsbak kunnen volgen, net als de afgelopen races, maar dat is niet genoeg", vertelde Wolff na de race aan onder andere GPToday.net.

"Ondanks dit moment van vreugde moeten we ons bewust zijn dat we qua snelheid er niet waren dit weekend. Er zijn nog veel andere gebieden waar we aan moeten werken om terug op niveau te komen. Het resultaat van zondag laat ook zien dat je nooit op moet geven, zelfs als je niet met het snelste pakket naar de race gaat. Als je alles goed doet, kan je nog steeds winnen."