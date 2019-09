Leclerc zag dat Mercedessen te snel waren tijdens Russische Grand Prix

Charles Leclerc had op meer gehoopt, maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde positie. De Ferrari-coureur denkt dat de snelheid van de Mercedessen hem te machtig was in Sochi.

Leclerc begon aan de Russische Grand Prix vanaf pole position, maar de leiding was hij nog voor de eerste bocht kwijt aan teamgenoot Sebastian Vettel. In de eerste stint kon hij alleen volgen, waarna hij na de pitstops voor zijn teamgenoot zat. Toen Vettel echter pech kreeg, konden de Mercedessen een gratis stop maken en verloor Leclerc de virtuele leiding weer, deze keer aan Lewis Hamilton.

Na zijn tweede stop reed Leclerc ook op softs en zette hij de aanval in bij Valtteri Bottas, maar hij kwam er niet voorbij. Volgens Leclerc was de snelheid van Mercedes hem te machtig en was het bovendien lastig om in te halen in Sochi. "Het is niet gebeurd, maar ik denk dat het erg lastig was om te volgen. Ook als je kijkt naar de snelheid van Lewis toen hij nog achter ons zat en daarna, dan zat daar redelijk veel verschil tussen."

"Ik weet het niet. Ze waren erg snel en dat zijn ze al sinds het begin van het jaar qua racepace, dus we moeten gaan begrijpen waarom er zoveel verschil tussen de kwalificatie en de racepace zit. Ik denk niet dat het genoeg zal zijn om ze te bedreigen. Ik kon Valtteri niet passeren en Lewis was sneller dan hem."

'Iedereen kwam deel van afspraak na'

Leclerc sprak zich gedurende de race via de boordradio duidelijk uit over de afspraken die Ferrari voorafgaand aan de race gemaakt zou hebben. Volgens de Monegask is iedereen uiteindelijk zijn deel van de afspraak nagekomen. "Ik weet het niet. We zullen straks in gesprek gaan. Ik denk dat alles op een bepaalde manier nagekomen is. Ik gaf Seb een slipstream en de posities werden daarna terug gewisseld bij de pitstop. Dat is het."