Pierre Gasly: "Weten nog niet wat we morgen gaan doen in de kwalificatie"

Pierre Gasly, die in de zomerstop zijn plekje bij Red Bull Racing moest afstaan aan Alex Albon, heeft zich tot nu toe niet echt kunnen laten zien bij Toro Rosso. Vandaag was misschien wel het keerpunt, want de Fransman had volgens hem een goede vrijdag achter de rug.

Gasly zelf was ook wel te spreken over het goede resultaat. “Het was een goede dag. Vooral de snelheid die we in de tweede vrije training hadden ten opzichte van de eerste training, was een grote stap. Het team en ik wisten de auto te verbeteren en dat geeft wel een goed gevoel”, zo vertelde hij tegen GPToday.net. In de tweede vrije training doen teams veel racesimulaties, maar Toro Rosso-coureur Gasly vertelde dat er te weinig rondes zijn gereden om daar echte data uit te kunnen halen. “We hadden te weinig rondes gereden om te zijn of we een goede racepace hadden. Wat Daniil deed zag er wel goed uit.”

Keuze kwalificatie nog een vraag

Morgen zal Gasly samen met het team een belangrijke beslissing moeten maken, want de Fransman moet wegens een gridstraf voor het verwisselen van de motor vijf plaatsen verder starten. Wat ze precies gaan doen, weet hij nog niet. “We moeten morgen met het team kijken hoe we het precies gaan doen. We willen niet beginnen op de zachte banden en we willen niet helemaal achteraan starten. We hebben nog twee opties. We willen Q3 halen, maar ook is er een kans dat we een andere startpositie kiezen. We zullen zien wat we morgen doen.”

Max Verstappen wist met zijn nieuwe Honda-motor een goede snelheid neer te zetten en was zelfs de snelste bij de speedtrap. Gasly meende dat de motor wel snel was, maar “Het was net zo goed als in Spa, maar je weet het heeft altijd een effect. We zitten op dit moment goed met het vermogen, maar de Ferrari-motor is nog steeds sneller.”

Gasly reed in de eerste seizoenhelft voor Red Bull Racing. Halverwege stapte de Fransman noodgedwongen over naar Toro Rosso, waar hij elk weekend een beter gevoel krijgt in de auto. “Ik ontdek nog steeds elk weekend wat verbeteringen aan de auto. Vandaag leek het erop dat we een goede stap hebben gemaakt.”