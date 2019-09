Tatiana Calderon: "Ook vrouwen kunnen goed presteren in de Formule 1"

Goed presteren in de Formule 1 is ook weggelegd voor vrouwen. Dat stelt Tatiana Calderon, die meent dat er in de Formule 1 een aantal factoren zijn die in het voordeel van vrouwen werken.

Calderon is op dit moment bezig met haar eerste seizoen in de Formule 2, maar van harte gaat het niet. De Colombiaanse is de enige fulltime coureur die nog geen punt gescoord heeft deze jaargang en staat daardoor laatste in het kampioenschap. Tevens vervult ze een rol als testcoureur bij Alfa Romeo. Ondanks haar tegenvallende prestaties denkt Calderon wel dat ze goed zou kunnen presteren in de Formule 1.

"Absoluut. Ik geloof dat wij het als vrouwen goed kunnen doen in de Formule 1, mogelijk zelfs beter dan in de Formule 2 en de Formule 3. In de Formule 1 zijn er een aantal zaken die het geschikter voor ons maken. Ik hoop dus dat ik dat kan bewijzen en dat ik deuren kan openen voor ons en de volgende generatie", vertelde ze aan het Russische persbureau TASS.

Calderon hoopt op sterk einde 2019

Een van de zaken waarop Calderon waarschijnlijk doelt, is dat de Formule 1-bolides uitgerust zijn met stuurbekrachtiging. Dit is iets wat in bijvoorbeeld de Formule 2 en Formule 3 ontbreekt. Volgens de 26-jarige is het huidige Formule 2-seizoen het zwaarste seizoen uit haar racecarrière, maar ze hoopt op een goede afsluiting van het jaar in Sochi en Abu Dhabi.

"Het is denk ik het op meerdere manieren het zwaarste seizoen van mijn carrière is, maar uiteindelijk leer je van al deze ervaringen. Dit is een zwaarste en snelste wereldwijde kampioenschappen waar je echt vecht om een plek in de Formule 1. Natuurlijk denk ik dat ik veel beter kan dan wat ik heb laten zien en hopelijk kan ik het seizoen afsluiten met twee goede races in Sochi en Abu Dhabi."