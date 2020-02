Tatiana Calderon blijft aan als testcoureur bij Alfa Romeo

Tatiana Calderon is ook in 2020 verzekerd van een rol bij Alfa Romeo Racing. Het team kondigde woensdagochtend aan dat de Colombiaanse aanblijft als testcoureur.

Sauber kondigde in 2017 de komst van Calderon aan en een jaar later maakte ze haar debuut in een Formule 1-auto. Destijds mocht ze de C37 uitproberen tijdens een filmdag op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad, waar het team een filmdag afwerkte. Bij de onthulling van de C39 van Alfa Romeo, woensdagochtend in de pits in Barcelona, was Calderon ook present.

"Ik ben extreem blij dat ik aan kan blijven als testcoureur bij Alfa Romeo, en dat ik daarnaast ook teamambassadeur kan worden in 2020", verklaarde Calderon. "Continuïteit is zo belangrijk in onze sport. We zijn inmiddels al vier jaar samen en het is tot nu toe een geweldige rit geweest, die mij een aantal geweldige kansen gegeven heeft om te groeien en leren."

Calderon is dankbaar dat Alfa Romeo in haar blijft geloven, terwijl het team zelf ook blij is dat de Colombiaanse nog een jaar aanblijft. "In de laatste drie seizoenen is zij onderdeel geworden van de familie en haar bijdrage aan het team wordt steeds waardevoller. Iedere keer dat ze in de cockpit stapte, was ze foutloos en we kijken ernaar uit om weer met haar samen te werken."

Komend seizoen verlaat Calderon het gebruikelijke pad dat richting de Formule 1 loopt. Na drie seizoenen in de GP3 Series en een teleurstellend jaar in de Formule 2 vertrekt ze naar Japan, waar ze deelneemt aan de Super Formula.