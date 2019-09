Correa en Calderon testen op 23 en 24 augustus op Paul Ricard voor Alfa Romeo

Alfa Romeo heeft bekend gemaakt dat testcoureur Tatiana Calderon en ontwikkelingscoureur Juan Manuel Correa achter het stuur zitten tijdens een test op Paul Ricard. De test is een onderdeel van het ontwikkelingsprogramma van het team. De jonge talenten rijden in de Sauber C32 van 2013 met een C-specificatie, aangedreven door een V8-motor.

Eerste meters in Formule 1-bolide voor Correa

Het wordt het debuut achter het stuur van een Formule 1-auto voor Alfa Romeo's ontwikkelingscoureur Juan Manuel Correa. Calderon reed vorig jaar in Mexico-Stad al in de 2018-spec Sauber C37. Tatiana Calderon komt komende vrijdag voor de derde keer in actie voor Alfa Romeo, zaterdag neemt Correa het stokje van de Colombiaanse over.

Wennen aan een Formule 1-bolide

Correa heeft veel goede dingen laten zien dit seizoen. Deze test biedt de Formule 2-coureur de mogelijkheid om te wennen aan de eisen van een F1-auto en een betere relatie met het personeel van het team te krijgen. De Amerikaan droomde al sinds zijn zevende om in een F1-auto te rijden. "Het rijden in een Formule 1-auto is iets waarvan ik al vanaf mijn zevende van droom, dus ik kijk er enorm naar uit eindelijk in de cockpit te stappen", zei de Ecuadoraans-Amerikaans autocoureur. "Ik wil zo veel mogelijk leren van in deze test. Ik bedank Alfa Romeo voor deze kans."

Calderon blij met de kansen die ze krijgt bij Sauber

Voor Tatiana Calderón zal het niet de eerste keer zijn. Na twee succesvolle tests in de afgelopen twaalf maanden, waaronder een in de auto van 2018, mag de 26-jarige uit Bogota weer een testsessie rijden in dienst van Sauber. "Ik ben Alfa Romeo Racing zeer dankbaar dat ze me opnieuw de kans geven om een Formule 1-wagen te besturen. Ik ben erg blij opnieuw op het circuit te kunnen samenwerken met het team en mezelf als rijder verder te kunnen ontwikkelen. Ik kijk ernaar uit om het maximale uit deze ervaring te halen", aldus Calderon.

Vasseur heeft vertrouwen in de twee coureurs

Frédéric Vasseur, teambaas Alfa Romeo Racing en CEO Sauber Motorsport AG, meent dat de twee coureurs bewezen hebben waardevolle leden te zijn voor het team. "Ons team heeft een trotse geschiedenis van het koesteren van jong talent en we nemen dit deel van onze missie zeer serieus. Zowel Correa als Calderon hebben bewezen waardevolle leden van ons team te zijn, die met ons samenwerken in de fabriek en langs de baan. Deze mogelijkheid in een Formule 1-auto te mogen rijden zal hen helpen nog verder te groeien in hun kennis van de Formule 1 en in het opbouwen van hun relatie met de ingenieurs en teamleden."