Alfa Romeo verliest beroep tegen straf in Duitsland, Williams behoudt punt

Williams mag definitief haar enige punt van 2019 behouden. Het hof van beroep heeft het beroep van Alfa Romeo tegen haar tijdstraffen na de Grand Prix van Duitsland afgewezen.

Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi kwamen oorspronkelijk als zevende en achtste over de finish op Hockenheim, maar ze kregen allebei na de race een tijdstraf van 30 seconden voor technische onregelmatigheden met de koppeling bij de start van de race. Dit zorgde ervoor dat Lewis Hamilton opklom naar de negende positie, terwijl Robert Kubica namens Williams gepromoveerd werd naar de tiende positie.

Het punt dat Kubica daar scoorde, is het enige punt van Williams tot nu toe in 2019. Toch was het nog onduidelijk of ze dat punt ook mochten houden, want meteen na de beslissing besloot Alfa Romeo om in beroep te gaan tegen de tijdstraffen. Het beroep zou in september gehoord worden, maar de poging van het Zwitsers-Italiaanse team bleek niet succesvol. Kubica mag zijn punt dus definitief houden.

Ook Haas F1 profiteert van besluit

Raikkonen en Giovinazzi werden gestraft vanwege een probleem met de koppeling. De hoeveelheid koppel die de koppeling afgaf bij de start kwam niet overeen met de vraag naar koppel toen de coureur de koppeling binnen de maximale periode van 70 milliseconden losliet. Daarmee werd artikel 27.1 van de sportieve reglementen gebroken, die stellen dat een coureur de auto 'alleen en zonder hulp' moet besturen.

Ook Haas F1 kan opgelucht ademhalen door het besluit om het beroep niet goed te keuren. Romain Grosjean en Kevin Magnussen schoven door de straffen op naar de zevende en achtste posities.