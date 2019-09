Lewis Hamilton: "Het wordt moeilijk om Ferrari te verslaan"

Lewis Hamilton is er niet gerust op dat hij dit jaar de wereldtitel makkelijk gaat binnenhalen. De Mercedes-coureur verwacht namelijk dat het erg lastig gaat worden om Ferrari in het restant van 2019 te verslaan.

Voor de zomerstop was het duidelijk waar Ferrari sterk en minder sterk was: op circuits met lange rechte stukken verging het de Scuderia goed, op bochtige circuits juist een stuk minder. Ook na de onderbreking werd hetzelfde verwacht, zeker toen Ferrari de wedstrijden in België en Italië won. Er werd aangenomen dat dit vooral het gevolg was van het enorme voordeel in topsnelheid.

In Singapore bleek Ferrari echter ook stappen gezet te hebben op langzame, bochtige circuits. Charles Leclerc pakte de pole position, terwijl Sebastian Vettel de race won. Leclerc maakte het feest compleet door tweede te worden. Volgens Hamilton is Ferrari hierdoor op alle circuits weer een kanshebber op de zege.

'Ferrari op dit moment gewoon beter'

"Hun auto werkt nu duidelijk over goed, dus het wordt moeilijk om ze te verslaan. Dat komt vooral omdat ze zo snel op de rechte stukken zijn. We kunnen het op dit moment niet tegen ze opnemen op de rechte stukken", vertelde Hamilton aan onder andere GPToday.net. Mercedes zal daardoor perfecte weekenden af moeten leveren. "We hebben eerder gewonnen zonder de beste auto te hebben, maar het ligt eraan hoe wij leveren tijdens een weekend."

"Op dit moment doen ze het op beide vlakken beter. Als we het qua operatie beter doen, dan kunnen we ze net verslaan. In Singapore deed ik genoeg in de eerste stint om aan de leiding terug te komen op de baan, maar het hele proces werkte niet zo goed als zou moeten. We moeten weer bij elkaar komen en hard blijven werken voor de toekomst."