Ricciardo geïrriteerd: "Diskwalificatie na kwalificatie was een schande"

Daniel Ricciardo had het lastig tijdens de Grand Prix van Singapore. De race van de Renault-coureur werd verpest door de diskwalificatie na de kwalificatie en een botsing met Antonio Giovinazzi.

Ricciardo kwalificeerde zich op de achtste positie voor de race op het Marina Bay Street Circuit, maar dat mocht niet baten. Door een probleem met de MGU-K, die kortstondig te veel vermogen leverde, volgde een diskwalificatie en een laatste startpositie. Dat vond de Australiër een veel te zware straf. "Ik had een rusteloze nacht. Ik probeerde te bedenken waarom een straf zo hard moet zijn. Het gebeurde een keer tijdens een van de ronden."

"Als het iedere ronde in dezelfde bocht zou gebeuren, zou ik niet klagen. Het is zoals track limits: je gaat van de baan en verkrijgt een voordeel, dus verklaar de ronde ongeldig. We hadden niet eens voordeel hiervan en toch schrappen ze ons uit de sessie. Dat vind ik een schande. Op de baan doen ze geweldige dingen zoals ons laten racen, maar wat voor zin heeft het om op de baan geen straffen uit te delen, maar wel een enorme sanctie op te leggen voor iets dat niet binnen onze macht ligt?"

'Contact met Giovinazzi verwoestte race'

Tijdens de race was Ricciardo bezig met een prima opmars. Hij reed een lange eerste stint, waarin hij indruk maakte met een aantal mooie inhaalacties, en reed vervolgens kortstondig in de top 3. Uiteindelijk zat er niet meer dan een veertiende plek in voor Ricciardo, die tijdens de race een lekke band opliep in een duel met Giovinazzi. "Het contact met Giovinazzi verwoestte onze race."

"Op dat moment vond ik het noch zijn fout, noch mijn fout. Het was een ongelukkig incident. Ik had wat wielspin bij de exit, waardoor ik een beetje naar hem toe gleed. Ik zal de herhaling bekijken, maar ik denk niet dat we elkaar voldoende ruimte gaven. Het gevolg was pijnlijk, maar dat is racen op een stratencircuit."

"Ik had het gevoel dat we alles afvinkten en dat we het maximale haalden uit het eerste deel, waarin iedereen bij elkaar zit. Toen meende ik dat we wat vrije lucht kregen om het laatste van de banden te gebruiken. We zaten dicht bij ons pitwindow op het moment van het contact met Giovinazzi."