Renault geeft kerbs schuld van overschrijden vermogenslimiet MGU-K bij Ricciardo

Daniel Ricciardo heeft zijn achtste startpositie in Singapore moeten afstaan, nadat de MGU-K in zijn Renault te veel vermogen afgaf. Het team verklaart dat dit voor 'een microseconde' gebeurde door over de kerbs te rijden.

De MGU-K van de Formule 1-bolides mag anno 2019 slechts 120 kilowatt vermogen afleveren aan de achterwielen. Tot dusver zijn hier eigenlijk nog geen problemen mee geweest, totdat Ricciardo tijdens het eerste kwalificatiedeel op zaterdag dus kortstondig meer dan die 120 kilowatt vermogen geleverd kreeg door de MGU-K. De stewards waren onverbiddelijk en diskwalificeerden Ricciardo.

In het statement van de stewards stond een uitleg voor de strafmaat. "Bij de totstandkoming van dit besluit verwezen de stewards naar precedenten betreffende technische onregelmatigheden, waarbij de consistent toegepaste straf diskwalificatie is. Daarbij wordt niet gekeken naar wanneer en of er voordeel uit behaald werd. Daarom hebben de stewards auto 3 uit de resultaten van de kwalificatie gehaald."

Renault gaat niet in beroep tegen straf

Renault heeft aangekondigd niet tegen de straf in beroep te gaan, maar in een reactie liet het team toch doorschemeren dat ze de diskwalificatie een zware maatregel vonden voor een vergrijp dat slechts 'een microseconde' voordeel kon opleveren. Tevens verklaarde Renault dat een ritje over een van de kerbstones de oorzaak was achter het overschrijden van de vermogenslimiet.

"Renault F1 Team erkent de beslissing van de stewards van de FIA om Daniel Ricciardo uit de uitslag van de kwalificatie voor de Singaporese Grand Prix te halen", stelt de renstal in een verklaring. "Hij profiteerde een microseconde van een voordeel door een tik van een kerb, wat ervoor zorgde dat zijn MGU-K teveel toeren maakte in zijn langzaamste ronde van Q1. Daarom gaan we niet in beroep tegen het besluit."