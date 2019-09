Perez en Magnussen naar stewards geroepen voor incident in VT2

Sergio Perez en Kevin Magnussen moeten zich na afloop van de tweede vrije training in Singapore melden bij de stewards. De Racing Point-coureur leek de Haas bij een incident in de laatste sector bijna de muur in te drukken.

Na iets meer dan een half uur in de tweede vrije training hadden Perez en Magnussen een aanvaring met elkaar. De Mexicaan leek bij het uitkomen van de 21ste bocht aan de kant te gaan voor de zwart-gouden Haas-bolide, die aan de buitenkant voorbij wilde gaan. Op het moment dat Magnussen naast hem reed, gaf Perez ook gas bij en leek hij de deur dicht te gooien.

Het gevolg van de actie van Perez was dat de twee licht contact met elkaar maakten, terwijl Magnussen ook met contact maakte met de muur. Grote schade en een crash bleven uit, maar desondanks vonden de stewards het incident interessant genoeg om nader te gaan bekijken.

Zowel Perez als Magnussen moet zich daarom om 22.30 uur lokale tijd melden bij de stewards in Singapore. Dat gebeurt om 16.30 uur Nederlandse tijd. Nadat zowel Perez als Magnussen en de afgevaardigden van hun teams gehoord zijn, zullen de stewards bepalen of een van de coureurs gestraft moet worden voor de kleine botsing.