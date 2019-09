Albers begrijpt niets van wissel bij Red Bull: "Geen gezonde situatie"

Christijan Albers kan weinig begrip opbrengen voor de tussentijdse wissel van Pierre Gasly en Alexander Albon bij Red Bull. De voormalig Formule 1-coureur vindt het voor geen van de betrokkenen een gunstige situatie.

Tijdens de zomerstop maakte Red Bull Racing bekend dat Albon vanaf de Belgische Grand Prix Gasly zou vervangen bij het Oostenrijkse team. De Fransman werd door tegenvallende prestaties teruggezet naar Scuderia Toro Rosso. Albon bekroonde dat vertrouwen door in zijn eerste races voor Red Bull vijfde en zesde te worden.

Red Bull heeft de mogelijkheid om dit soort wissels door te voeren, doordat het met twee teams aan de start staat bij de Grands Prix. Albers ziet echter geen grote voordelen van het besluit om Albon en Gasly te wisselen en stelt in een column voor De Telegraaf dat het voor extra druk zorgt bij de coureurs. "Ik ben ervan overtuigd dat Gasly beter gepresteerd zou hebben als er geen mogelijkheid was dat hij op korte termijn vervangen zou worden."

"Ik begrijp die keuze nog steeds niet. Ik vind dat erg slecht voor de stabiliteit van het team. Enerzijds begrijp ik dat Helmut Marko een harde man kan zijn en dat er punten gescoord moeten worden. Maar wat gaat er nu om in het hoofd van de coureur? Iedereen die naar Red Bull komt, weet ten eerste dat hij het op moet nemen tegen Max Verstappen. Ook weet hij dat hij eruit ligt als hij niet presteert. Dat is volgens mij geen gezonde situatie."

'Verstappen heeft genoeg krediet opgebouwd voor foutjes'

De enige coureur die zich volgens Albers geen zorgen hoeft te maken bij Red Bull is Max Verstappen. De Nederlander heeft volgens zijn landgenoot in de afgelopen jaren genoeg krediet opgebouwd. "Hij heeft zoveel krediet opgebouwd. Hij heeft geregeld het onmogelijke mogelijk gemaakt. Max zou zijn auto tien keer in de muur kunnen zetten en dan nog is hij de held van Red Bull. Dat is ook terecht."