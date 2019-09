Vasseur tevreden over progressie Alfa Romeo in 2019

Alfa Romeo Racing kan zich in 2019 goed mengen in de strijd om de punten. Teambaas Frederic Vasseur is tevreden met de progressie die het team in 2019 geboekt heeft.

Vorig jaar begon Alfa Romeo nog als een van de minst sterke teams op de grid, maar gedurende het jaar wist het team zich met Charles Leclerc en Marcus Ericsson een weg te banen richting de middenmoot. In 2019 weet het team die positieve lijn voort te zetten, inmiddels met Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Vooral Raikkonen doet het dit jaar goed: hij heeft 31 punten verzameld, ten opzichte van de drie die Giovinazzi gescoord heeft.

Vasseur is tevreden met de progressie die het team geboekt heeft. "Vorig jaar lagen we qua pure snelheid 2,6 procent achter, maar nu is dat nog maar 1,6 procent. Dat laat zien dat we de juiste beslissingen genomen hebben", vertelde hij aan Auto Hebdo. "De middenmoot is erg competitief dit seizoen. In de laatste zes races hebben we in ieder geval met een auto in Q3 gestaan, wat een goed teken is dat we het goed doen."

Desondanks staat Alfa Romeo slechts achtste in het constructeurskampioenschap, maar toch mikt het team volgens Vasseur op de vierde plek. Die is momenteel nog in handen van McLaren. "We mikken inderdaad op hun en Renault. Volgend jaar bouwen we verder op de auto van dit jaar. Als je 2019 sterk afsluiten, zijn we ook goed op weg naar een geweldig seizoen volgend jaar."