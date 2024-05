'Ferrari maakt werk van komst Newey'

Het is inmiddels officieel geworden dat Adrian Newey het team van Red Bull Racing gaat verlaten. De geruchtenmolen over de Britse topontwerper draait op volle toeren, maar het is nog niet helemaal duidelijk waar zijn toekomst ligt. Bij Ferrari willen ze echter werk gaan maken van zijn komst.

Newey speelde een belangrijke rol bij de successen van Red Bull Racing. De topontwerper was verantwoordelijk voor alle kampioenswagens van het team, en men ziet hem als de beste man in zijn vakgebied. Het is dan ook niet vreemd dat er veel interesse in hem is. Zijn aanstaande vertrek bij Red Bull biedt andere teams kansen, hij werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met meerdere teams.

Vasseur

Het lijkt er op dat hij geen interesse heeft in een dienstverband bij Aston Martin. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport maakt Ferrari nu werk van de komst van Newey. Volgens de sportkrant vloog Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur niet direct naar Miami. Hij maakte een tussenstop in Londen, om daar waarschijnlijk te spreken met Newey. De ontwerper bevond zich volgens andere geruchten eerder deze week nog in Zuid-Afrika.

Miami

Volgens La Gazzetta dello Sport werd er mogelijk al gesproken over het afronden van een overeenkomst tussen Ferrari en Newey. Als ze daadwerkelijk tot een contract komen, dan is het volgens de Italiaanse sportkrant de verwachting dat de aankondiging pas zal volgen na de Grand Prix van Miami. Newey zal dan sneller dan verwacht aan de gang kunnen gaan in Maranello, want hij hoeft niet lang op gardening leave. Dat zou betekenen dat hij al kan gaan werken aan de auto voor 2026.