Over één week gaan de startlichten uit in Singapore, daarom blikken wij terug op de kwalificatie van vorig jaar. Lewis Hamilton kwalificeerde zich op de eerste startplaats. De Brit reed een geweldige ronde in Q3 en bleef daarmee de sterke Max Verstappen en Sebastian Vettel ruimschoots voor.

De strijd om pole position was kort, maar erg intens. Twee mannen waren overduidelijk het beste: Hamilton en Verstappen. Hamilton reed een absoluut baanrecord met zijn 1:36.015, terwijl de Nederlander drie tienden toe moest geven op de regerend wereldkampioen. Sebastian Vettel kon het tempo niet volgen en zette op 0,6 seconde de derde tijd neer. Bottas was op zeven tienden vierde, gevolgd door Raikkonen, Ricciardo Sergio Perez, Romain Grosjean, Esteban Ocon en Nico Hülkenberg.