Al 35.000 kaarten verkocht voor Grand Prix Nederland 2021

De Nederlandse Grand Prix keert in 2020 met een uitverkochte editie terug op de kalender van de Formule 1, maar er ook de editie van 2021 lijkt goed bezocht te gaan worden. Er zijn al 35.000 kaarten verkocht.

Circuit Zandvoort wist in mei een contract met de Formule 1 te sluiten voor een terugkeer op de kalender. Van 2020 tot en met 2022 zal de race in ieder geval op het programma staan, met een optie om daarna nog twee jaar gastheer van de race te blijven. De Nederlandse fans lijken daar veel zin in te hebben, want de 315.000 kaarten voor de editie van 2020 moesten verloot worden onder een groot aantal geïnteresseerden.

Bij de kaartverkoop was het ook mogelijk om kaarten voor de eerste drie edities te kopen en dat is volgens sportief directeur Jan Lammers dan ook veel gebeurt. Tegenover Formule 1 deed hij uit de doeken hoeveel tickets dat zijn: "Er gebeuren ongekende dingen, want voor 2021 hebben we al 35.000 kaarten verkocht. Dat is natuurlijk echt waanzinnig."

De hoop in Zandvoort is dat de editie van 2021 ook snel uitverkoopt en daarbij zet het in op een goed georganiseerde race in 2020. "Dat is de insteek. We willen de maandag na de race bij wijze van spreken uitverkocht zijn voor het jaar daarna. Op die maandag zullen we echter ook weten wat er beter kan", stelt Lammers.