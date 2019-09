Gasly ziet F1 Esports groeien: "Het niveau ligt enorm hoog"

Pierre Gasly was eerder deze week te gast bij het eerste live-evenement van de F1 Esports Pro Series. De coureur van Scuderia Toro Rosso was erg onder de indruk van het niveau in de online raceklasse.

Woensdag werd het derde seizoen van het officiële Esports-kampioenschap van de Formule 1 afgetrapt met drie races. Debutant David Tonizza van het eveneens debuterende Ferrari werd de grote winnaar met twee zeges en een derde plek, terwijl Frederik Rasmussen namens Red Bull de derde race wist te winnen. Gasly zag hoe het spektakel zich ontvouwde in de game F1 2019.

Wat Gasly opviel is hoe clean er gereden werd in de Esports Pro Series. Daar waar online lobby's meestal eindigen in een grote puinhoop, is dat bij de profs niet het geval. "Ik ben altijd enorm onder de indruk van het niveau van de jongens door de manier waarop ze racen. Het is heel clean. De lijnen die deze gasten rijden zijn ongelooflijk. Het is puur races met slechts millimeters ruimte ten opzichte van de muur", vertelde Gasly aan Autosport.

Gasly was vooral onder de indruk van hoe de F1 Esports-coureurs inhalen. "Wat ik erg mooi vond om te zien is hoe ze de inhaalactie voorbereidden - ze leggen goed op de batterijen en energie. Het is allemaal gepland en je kan duidelijk zien wanneer iemand zichzelf voorbereidt op zo'n actie. Het racen is bijna spannender dan bij ons en het is erg leuk om naar te kijken.

De F1 Esports Pro Series heeft volgens Gasly een mooie toekomst voor zich liggen. "Er zijn zoveel mensen bij betrokken en dat is waarom ik denk dat het niveau in de F1 Esports dit jaar hoger is dan vorig jaar, terwijl het ook volgend jaar weer hoger zal zijn. Het is behoorlijk spannend en interessant om naar te kijken op dit moment en ik zou graag meer betrokken raken in deze wereld."