Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Italië, dag 3

Zaterdag, 7.00 uur

Opstaan en daarna de gebruikelijke routines. Ik kies ervoor om te ontbijten bij mijn B&B, dus ik wacht op het begin om 8.00 uur en geniet van een mix van fruit, yoghurt, ham en kaas en zoete taartjes - en natuurlijk het verplichte kopje met de sterkste, dikste en donkerste koffie die de machine zet.

8.30 uur

Vertrek naar het circuit, waarbij ik het begin van het winkelverkeer op zaterdag meepak. De rit verloopt zonder problemen en binnen 45 minuten staat mijn auto op de parkeerplaats.

9.30 uur

De media krijgt een bericht dat FIA-president Jean Todt een mediasessie en fotomoment organiseert voor verkeersveiligheid. Gezien de gebeurtenissen van vorige week en zijn enorme drang om veiligheid in alle aspecten van de automobielindustrie te verbeteren, weet ik zeker dat hij gaat spreken over de tragische dood van Anthoine Hubert.

10.30 uur

Wachtend op Todt en samen met voetballegende Didier Drogba, de nieuwste ambassadeur van het FIA-initiatief 3500 Lives, komt hij al snel aan. Drogba zal berichten over verkeersveiligheid in Afrika verspreiden, waar hij een internationale held is. Tijdens een daaropvolgende Q&A met Todt zeg ik hem dat er in veel andere autosportcategorieën meer doden vallen, maar dat een sterfgeval in een hoge autosportklasse op een circuit zichtbaarder is. Een dode is ten slotte een dode te veel, ongeacht de klasse waarin gereden wordt.

Hij wijst erop dat er dit jaar over de hele wereld 21 doden zijn gevallen in de autosport, waarvan een klein percentage komt bij races op het circuit. Hij geeft ook toe dat de aangenomen veiligheid van de huidige autosport ervoor zorgt dat jonge coureurs aannemen dat autosport niet gevaarlijk is, waardoor ze risico's nemen die ze in bepaalde situaties niet moeten nemen. "Dat zouden ze nooit moeten aannemen", vertelt hij.

11.00 uur

Ironisch genoeg krijgen wij tijdens het gesprek over veiligheid het nieuws dat er een enorm incident geweest is in de F3. De beelden die ik later in ultra slo-mo zie zijn misselijkmakend, en Alex Peroni mag zich gelukkig prijzen dat hij weg is gekomen met een gebroken rugwervel en een hersenschudding. Een ding is duidelijk: de halo en de hekken deden hun werk, dus het overleven van Peroni komt niet door geluk, zoals sommigen suggereren, maar door wetenschappelijk veiligheidswerk. Toch is er geen ruimte voor inschikkelijkheid.

12.00 uur

Terwijl we wachten op de (uitgestelde) FP3 hoor ik van een bron dat de crash waarschijnlijk veroorzaakt werd door een sausage kerb, die in een schans veranderde nadat de coureur voor Peroni er overheen reed. Dat klinkt als een mogelijke verklaring.

13.15 uur

Lunch bij Mercedes: ik ga voor een Caesar salade met mediterraanse quinoa en een selectie koud vlees, waarna ik naar Red Bull Racing vertrek om hun nieuwe hoofd communicatie formeel te ontmoeten. Hoewel de F1 een afschrikwekkend imago heeft, zijn persoonlijke relaties cruciaal in wat een enorme, wereldwijde business, maar tegelijkertijd ook een klein wereldje is.

Daarna loop ik rond in de paddock op zoek naar nieuws, vooral over de gesprekken tijdens de 'Saturday Coffee with Chase'. Alle teambazen waren daarbij aanwezig en deze keer werd de meeting gehouden bij Red Bull. Ik hoor dat er niet veel besproken is, met uitzondering van de bandenreglementen voor 2020 (weinig tot geen veranderingen) en de procedures voor het testen van de 18-inch banden voor 2021. Buiten dat 'niets', volgens een teambaas. Is dit de stilte voor de storm?

15.00 uur

De kwalificatie begint en er wordt ingezet op het feit dat er files zullen ontstaan richting het einde van Q3, want coureur willen voorkomen dat anderen kunnen slipstreamen - zo blijkt. Geef de coureurs echter niet de schuld: uit de radioberichten bleek dat de coureurs door het team geïnstrueerd werden. Omdat ze werknemers zijn, doen ze dat ook...

17.00 uur

De interviews beginnen en de coureurs geven de reglementen de schuld voor het faciliteren van dergelijke opstoppingen. Ze wijzen er daarbij op dat een goede slipstream vier tienden per ronde kan opleveren. Het 'tunneleffect' die de bomen naast de baan creëren houdt dat het gebruikelijke effect vergroot wordt. Aangezien teams tot wel 100.000 dollar uitgeven om een tiende te vinden, is een vier keer zo groot voordeel zonder extra uitgaven een soort koopje...

18.30 uur

Een gezamenlijke conferentie met Toto Wolff, Cyril Abiteboul en Esteban Ocon over de overstap van laatstgenoemde naar Renault, wat eigenlijk een tweejarig uitstel van het contract van de Fransman bij Mercedes is met opties voor de lange termijn voor beide partijen. Het lijkt echter vreemd, want eind 2020 lopen de contracten van Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Toto Wolff bij Mercedes af, terwijl de jonge stercoureur tot en met 2021 uitgeleend wordt...

Ik vraag Wolff of dat geen signaal afgeeft dat Mercedes eind 2020 kan vertrekken, en hij spreekt over andere contracten die 'verder dan dat moment lopen, en vele contracten die dan geannuleerd moeten worden. Al met al zijn we er niets wijzer van geworden, maar de vermoedens blijven. Zijn antwoord was ook geen poging om het te ontkennen.

19.30 uur

Vertrek naar de B&B, waarbij ik bij een lokaal grillrestaurant stop voor een entrecote (medium) met kleine aardappeltjes en salades. Ik sla het dessert over, omdat ik als ijs gehad heb bij de ijskramen in de paddock, die door de promotors ingehuurd zijn.

Eenmaal in mijn kamer pak ik in, klaar voor een vroeg vertrek en een terugvlucht laat op zondag. Terug in België is het tijd om mijn Russische visum te regelen, voordat ik naar Frankfurt ga voor de IAA Motorshow.