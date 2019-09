Stewart: "Schok en rouw rond Hubert's dood nieuw voor huidige generatie"

Sir Jackie Stewart vermoedt dat de pijn van de dood van Anthoine Hubert iets nieuws is voor de nieuwe generatie coureurs en autosportfans.

Hubert overleed zaterdag nadat hij betrokken was bij een verschikkelijke crash tijdens de hoofdrace van de Formule 2 op Spa-Francorchamps. De FIA doet momenteel onderozek naar de crash, evenals de Belgische autoriteiten. Ook Juan Manuel Correa was betrokken bij het incident: hij ligt momenteel in het ziekenhuis met twee gebroken benen en een blessure aan zijn wervelkolom.

Stewart, die als coureur fanatiek bezig was om de veiligheid van de sport te verbeteren in een periode die vaak omschreven wordt als het gevaarlijkste tijdperk in de F1, denkt dat de schok van het verliezen van een coureur nieuw is voor de huidige generatie coureurs. "Volgens mij zijn er in de laatste 24 tot 36 maanden te veel incidenten zijn geweest, omdat er geen straffen geweest zijn in de orde van grootte die we dit weekend gezien hebben."

"We hebben gebroken vleugels gezien, auto's die door de lucht vlogen. Het gebeurde zondag zelfs toen Max Verstappen botste met Kimi Raikkonen in de eerste ronde. De coureurs zullen nu misschien bereid zijn te erkennen dat ze minder vrijheden moeten accepteren, omdat je nooit mag denken dat je onverwoestbaar bent. De duidelijk aanwezige schok en rouw in Spa is iets nieuws voor deze generatie."

"Ineens weet iedereen dat er een ramp ontstaat als we het verkeerde doen. Zo'n ramp is er in lange tijd niet geweest. Het is niet onmogelijk dat het nogmaals gebeurt. Soms komen ze in drieën, zoals we gezien hebben met incidenten in de luchtvaart. Het raakt iedereen. Je mag niet denken dat je er iedere keer mee weg komt. Dit zou wel eens een wake up call kunnen zijn."