Alain Prost: "Hulkenberg wees nieuw Renault-contract af"

Alain Prost heeft een opmerkelijke onthulling gedaan. De Fransman vertelde aan GPToday.net dat voordat men Esteban Ocon contracteerde de renstal Nico Hulkenberg een nieuw contract had aangeboden.

Renault kondigde tijdens de Belgische Grand Prix aan dat Esteban Ocon heeft ingestemd met een tweejarige overeenkomst, deze overeenkomst zal per 2020 ingaan. Hulkenberg zal naar alle verwachtingen gaan tekenen bij Haas.

Prost, adviseur bij Renault en viervoudig wereldkampioen Formule 1 zei dat Hulkenberg de kans kreeg om bij de renstal te blijven, maar niet onder dezelfde voorwaarden als Ocon. Ocon zal de eerste Franse coureur worden voor Renault sinds men in 2009 met Romain Grosjean aan de start stond.

"Het is mooi dat Ocon een Fransman is, maar het zou niet logisch zijn om dat een doorslaggevende factor te maken. Het was eerder doorslaggevend dat we Nico Hulkenberg een eenjarig contract met een optie voor 2021 hadden aangeboden, maar hij wilde een tweejarig contract zonder optie."

Prost wil niet verder in detail treden: "Nico heeft ontzettend goed werk geleverd voor Renault, maar we zagen na drie jaar dat we niet die vooruitgang hebben geboekt waar we op hoopten. We hadden iemand nodig met meer frisheid, meer enthousiasme. Esteban Ocon brengt een heel nieuwe dynamiek in het team", vertelde Prost over Hulkenberg.

Naar alle verwachting zal Hulkenberg de plek overnemen van Romain Grosjean bij Haas, het contract van de Fransman loopt aan het einde van het seizoen af. Guenther Steiner heeft bevestigd dat Grosjean en Hulkenberg de twee coureurs zijn die voor volgend jaar in overweging worden genomen om plaats te nemen naast Kevin Magnussen. Haas maakt op korte termijn haar coureurs voor 2020 bekend.