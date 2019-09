Sainz en Vettel steken Hulkenberg hart onder de riem: "Hij verdient een plaats op de grid"

De kans lijkt aanwezig dat Nico Hulkenberg in 2020 niet meer op de Formule 1-grid staat. Esteban Ocon werd gisteren aangekondigd als tweede Renault-coureur en dit is ten koste gegaan van de sympathieke Duitser. Er is nog geen zekerheid over waar de kansen van Hulkenberg voor 2020 liggen, maar Carlos Sainz en Sebastian Vettel zeggen dat het zonde zou zijn als de Duitser het veld moet verlaten.

Geruchten suggereren dat het team van Haas interesse heeft in Hulkenberg, dit zou Romain Grosjean zijn plek kunnen kosten. Teambaas Guenther Steiner maakte duidelijk dat hij op zoek was naar ervaren coureurs die de renstal een 'boost' zouden kunnen geven.

Sainz verrast

Dat de Nederlands-sprekende Duitser zijn plek bij het team van Renault heeft verloren is voor sommige coureurs op de grid verrassend. Carlos Sainz Jr, hedendaags bezig aan een uitmuntend seizoen bij McLaren, gaf gisteren in de paddock aan GPToday.net aan 'verrast' te zijn door de hele situatie.

"Met zijn leiderschap betekende Nico heel veel voor Renault. Hij heeft ze op het huidige niveau gebracht nadat ze in 2016 met toch wel wat moeite hun comeback in de Formule 1 hadden gemaakt."

Aan de andere kant is de situatie tussen Ocon en Renault niet verrassend: "Esteban en Renault zijn altijd al close geweest en het was duidelijk dat deze samenwerking vroeg of laat een keer zou plaatsvinden."

Vettel neemt het op voor zijn landgenoot

"Nico verdient het niet om opzij te worden geschoven", verklaarde landgenoot en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel over de situatie. "Natuurlijk ken ik de situatie en achtergrond niet, ik hoop van harte dat hij een stoeltje van vinden voor 2020."

Vettel stak daarna Hulkenberg een hart onder de riem: "Een coureur van het kaliber van Nico moet altijd op de grid staan. Hij verdient het om in de Formule 1 te blijven."