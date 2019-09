Robert Kubica onzeker over toekomst in Formule 1

Williams-coureur Robert Kubica zegt dat hij niet zeker weet of hij een toekomst heeft in de Formule 1 na 2019. Na een gat van acht jaar met zijn permanente armblessure, keerde de inspirerende Pool dit jaar terug naar de F1. Hij heeft het samen met zijn nieuwe teamgenoot George Russell bij Williams erg moeilijk gehad.

Teambaas Claire Williams zegt dat ze blij is met de 34-jarige Pool, ook al eindigt hij bijna altijd als laatste. Ondanks de sterke steun van zijn sponsor PKN Orlen, suggereren sommigen dat Kubica duidelijk moeite zal hebben om zijn plaats voor 2020 te behouden.

Geduld is een schone zaak

Kubica zelf reageert op de berichten en blijft rustig: "Ik weet niet wat ik in 2020 zal doen. Er zijn nog geen details bekend. We hebben wel bepaalde plannen maar niet alles hangt af van mij. We zullen zien hoe het gaat. De situatie is zoals elk jaar, het is noodzakelijk om geduld te hebben."