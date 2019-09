De race-overalls zijn in sommige situaties van levensbelang. Jos Verstappen heeft daar ervaring mee, toen zijn Benetton-bolide tijdens de Grand Prix van Duitsland in 1994 vlam vatte tijdens een pitstop. De pakken zijn tegenwoordig heel veilig en worden steeds verder ontwikkeld door de fabrikanten. Mobil 1 The Grid kreeg een exclusief kijkje achter de schermen bij de fabricage van de race-overalls bij kledingfabrikant Puma in Italië. “De racepakken van mijn vader zijn een stuk zwaarder dan die van nu", zei Max Verstappen in de video van Mobil 1 The Grid. "De afgelopen jaren is het gewicht van de pakken flink teruggebracht, terwijl we dezelfde of zelfs een betere kwaliteit hebben wat betreft de brandveiligheid", aldus Verstappen. Ook heeft Puma ervoor gezorgd dat het racepak een stuk comfortabeler en koeler is. "Het voelt ook beter en fijner als je in de auto zit”, aldus de 21-jarige Limburger.​