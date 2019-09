Max Verstappen over Oostenrijk: "Alles viel op zijn plaats"

Veel Formule 1-fans wereldwijd zullen de Grand Prix van Oostenrijk van 2019 zich nog lang herinneren. Alle voorgaande races waren gewonnen door Mercedes en Max Verstappen, die vanaf de tweede plek startte, verprutste zijn start en de kans op een overwinning leek verkeken.

Uiteindelijk overwon de Nederlander letterlijk zijn slechte start en wist hij enkele ronden voor het einde Charles Leclerc in te halen en de Grand Prix van Oostenrijk te winnen.

Op het juiste moment

Verstappen kijkt terug op de Grand Prix van Frankrijk, twee weken voor de Grand Prix van Oostenrijk, maar legt ook uit wat er in Oostenrijk gebeurde. Tegen Autosport vertelde hij: "In Frankrijk waren we niet blij met de wagen maar hadden we ook een gebrek aan topsnelheid op de rechte stukken. Uiteindelijk zijn we uit die moeilijke situatie gekomen en hebben we tegen elkaar gezegd dat we meer moeten pushen. We hadden samen met Honda een te conservatieve aanpak om de races uit te rijden met nul problemen aan de motoren."

"Het is niet heel veel, maar elke honderdste die je eruit kan persen is heel belangrijk als het een spannend gevecht is. In Oostenrijk kwam alles samen op het juiste moment. We wisten de auto in de juiste richting af te stellen net zoals de motor. Ieder klein beetje heeft daar geholpen met de overwinning als resultaat."