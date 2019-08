Racet Japanner Naoki Yamamoto volgend jaar bij Toro Rosso?

De samenwerking tussen Red Bull Racing, Scuderia Toro Rosso en Honda lijkt eindelijk zijn vruchten af te werpen. De resultaten zijn beter dan verwacht en Honda heeft door de twee overwinningen van Max Verstappen en de podiumplaats van Daniil Kvyat een enorme boost gekregen.

Geen Japanner in F1

Al enkele jaren moet de Formule 1 het stellen zonder Japanse inbreng als het gaat om het rijdersvlak. Kamui Kobayashi was de laatste Japanner die actief was in de koningsklasse. In 2014 reed hij voor het team van Caterham grotendeels het hele seizoen.

Honda staat erom bekend om landgenoten te ondersteunen in diverse raceklassen waar het actief is. Zo ondersteunt Honda sinds het begin van zijn carrière al de Japanner Takuma Sato, zowel in de Formule 1 als momenteel in de Indycar. Honda heeft eerder aangegeven ook graag weer een Japanner te zien in de Formule 1, bij het team van Toro Rosso of Red Bull Racing.

Wie is Naoki Yamamoto?

Die optie lijkt zich nu voor te doen bij Toro Rosso. Teambaas Franz Tost heeft al aangegeven open te staan voor een Japanse coureur als de mogelijkheid daar is en de coureur goed genoeg is. Naoki Yamamoto lijkt nu bovenaan de lijst te staan van Honda om naar voren te schuiven.

De 31-jarige Japanner is sinds 2010 actief in zowel het Japanse Super GT als de Super Formula en reed alleen maar wagens die aangedreven waren door Honda-motoren. In beide klassen is hij de regerend kampioen, waarbij hij tweemaal kampioen werd in de Super Formula en daarin momenteel op weg is naar zijn derde titel aangezien hij het kampioenschap leidt.

Superlicentie

Het grote probleem dat zich voor veel coureurs voordoet is het gebrek aan een superlicentie voor de Formule 1 en vooral de nodige punten. Mede hierdoor liep Dan Ticktum dit jaar het stoeltje bij Toro Rosso mis. Voor Yamamoto is dit geen probleem, hij heeft genoeg punten en kan zonder moeite een superlicentie krijgen.

Honda en Toro Rosso kijken tevens naar de mogelijkheid om de Japanner dit jaar in de STR14 te zetten tijdens vrije trainingen, onder andere tijdens de Grand Prix van Japan zou een optie zijn. Voor Honda is dat een bijzonder moment en Yamamoto kent het circuit op zijn duimpje.

Mocht het zover komen dat Naoki Yamamoto volgend jaar zijn Formule 1-debuut maakt bij het Italiaanse team zal interessant worden wie zijn stoeltje verliest: Daniil Kvyat of Pierre Gasly?