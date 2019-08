Organisatie Australische S5000 strikt Barrichello voor eerste race

Rubens Barrichello zal komende maand terugkeren achter het stuur van een single seater. De voormalig Formule 1-coureur zal deelnemen aan de eerste race van de nieuwe Australische klasse S5000.

De S5000 zal tussen 20 en 22 september haar debuut maken op het Australische circuit van Sandown. De klasse maakt gebruik van een op het door de FIA goedgekeurde chassis voor de Formule 3 gebaseerde auto, waarin een 5.0 liter V8-motor ligt, die zo'n 560 pk levert. Daarmee beschikt de bolide grofweg over tweemaal zoveel vermogen als een reguliere Formule 3-auto.

Hoewel het kampioenschap komende maand dus van start gaat, is nog niet bekend welke coureurs deel gaan nemen aan de klasse. Barrichello is de eerste naam die zich aan de klasse verbonden heeft, hoewel het lijkt te gaan om een deal voor alleen de eerste race. Het wordt de eerste keer dat Barrichello in een single-seater plaatsneemt sinds 2012, toen hij in de IndyCars reed. Daarna stapte hij over naar de Braziliaanse stockcars.

Barrichello heeft zin in debuutrace S5000

De ervaren coureur kijkt uit naar zijn eerste optreden met de nieuwe auto, ondanks dat het circuit helemaal nieuw voor hem is. "Nadat ik al vaak in Australië geweest ben tijdens mijn Formule 1-carrière, ben ik blij dat ik terug kan keren voor de eerste race ooit van de S5000. Het concept van deze klasse is zeer interessant. De auto lijkt een echte uitdaging te zijn en ik kijk ernaar uit een rol te spelen in de lancering."

"Het is geweldig om te zien wat uiteindelijk de terugkeer van serieuze single-seater racerij in Australië moet worden. Ik heb gehoord dat het geluid van de 5.0 liter V8 achterin de S5000 best geweldig is. Ik ben nooit op Sandown geweest, dus ik zal veel op moeten nemen, maar het lijkt een geweldige locatie te zijn voor de S500 om haar debuut te maken. Het wordt een geweldige ervaring."