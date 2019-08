Het YouTube-kanaal van de Formule 1 heeft donderdag de eerste aflevering van het vierde seizoen van spelshow Grill the Grid online gezet. Deze keer nemen McLaren-teamgenoten Lando Norris en Carlos Sainz het tegen elkaar op.

In het eerste seizoen van Grill de Grid werden allerhande (ex-)coureurs getoetst op hun kennis van de geschiedenis en de huidige Formule 1, iets wat de teambazen in het tweede seizoen deden. Vorig jaar namen de coureurs van de teams het al tegen elkaar op in een spelletje 'Truth or Lie' en ook nu is er gekozen voor een andere opzet. Norris en Sainz moesten namelijk als eerste antwoord geven op een vraag om een punt te kunnen verdienen.