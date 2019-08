Wolff houdt zich stil over interesse in Verstappen: "Qua tijd nog te ver weg"

Zullen we Max Verstappen ooit bij Mercedes zien? Teambaas Toto Wolff sluit het niet uit, maar hij zegt ook nog niet vooruit te kijken naar 2021, een moment dat Verstappen mogelijk naar Mercedes kan.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 was een tijdje een veelbesproken onderwerp. De Nederlander zou bij Red Bull Racing mogen vertrekken als hij na de Hongaarse Grand Prix niet in de top 3 van het kampioenschap lag. Ferrari zou hem graag in willen lijven, eventueel in een ruil met Sebastian Vettel, maar Verstappen staat 'gewoon' derde in het kampioenschap en blijft dus bij Red Bull.

Zijn contract bij de Oostenrijkse renstal loopt na 2020 echter af, wat betekent dat hij voor 2021 zelf een keuze zou kunnen maken. La Gazetta dello Sport vroeg aan Mercedes-teambaas Wolff of het team voor 2021 met een schuin oog kijkt naar Verstappen. Vooralsnog ontkent hij dat. "Dat ligt nog te ver voor ons qua tijd. We strijden voor de titel in 2019 en maken nu plannen voor 2020."

Wolff verwacht na zomerstop forse tegenstand Ferrari

Verstappen is in de titelstrijd de naaste belager van Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Toch verwacht Wolff niet helemaal dat de Red Bull-coureur na de zomerstop de gevaarlijkste tegenstander is. "Dat zal afhangen van het circuit waar we racen. Op Spa en Monza verwacht ik bijvoorbeeld een sterk Ferrari."

Mercedes werd dit jaar alleen verslagen op hoogte in Oostenrijk en in de knotsgekke regenrace in Duitsland. Wolff vreest nog wel een aantal races, waarbij aerodynamische efficiëntie en topsnelheid erg belangrijk zijn. "Alleen Spa, Monza en Mexico eigenlijk. Dat zijn de circuits met lange rechte stukken waar aerodynamische efficiëntie en de krachtbron belangrijk zijn. Dat is de kracht van de SF90."