Marko over wissel bij Red Bull: "We moesten reageren en Albon de kans geven"

Helmut Marko heeft gereageerd op de wissel van Pierre Gasly en Alexander Albon. Volgens de talentscout en adviseur van Red Bull was het noodzakelijk dat er ingegrepen werd bij Red Bull Racing.

Maandag maakte het Oostenrijkse team bekend dat Albon vanaf de Belgische Grand Prix de nieuwe coureur van Red Bull Racing is. Hij vervangt dan per direct Gasly, die de omgekeerde weg bewandelt en weer bij Toro Rosso gaat rijden. De eerste seizoenshelft van de Fransman was niet om over naar huis te schrijven: hij scoorde slechts 63 punten, vijf meer dan Carlos Sainz en 118 minder dan teamgenoot Max Verstappen.

In gesprek met Auto Bild liet Marko doorschemeren dat hij geen andere optie voor handen had dan in te grijpen. "Gasly heeft problemen in verkeer, omdat hij plaatsen verliest en hij er niet van houdt om in te halen. We moesten dus reageren en Albon tot het einde van het seizoen de kans geven. Gasly neemt zijn plek bij Toro Rosso over en daarna zien we wie er volgend jaar naast Max rijdt."

Red Bull 'onderschatte' progressie Honda

Marko stelt dat Red Bull Racing in de eerste seizoenhelft heeft onderschat hoeveel progressie motorleverancier Honda geboekt heeft en dat de auto daardoor te weinig downforce had. Wel heeft de Oostenrijker hoge verwachtingen van de tweede helft van het seizoen. "We hebben een auto met te weinig downforce gebouwd. We hebben de progressie van nieuwe motorpartner Honda onderschat."

"Zij leverden meer vermogen dan we dachten. Daarom wilden we eerst compenseren voor het missende vermogen met een chassis dat aerodynamisch erg efficiënt is, maar dat hebben we gecorrigeerd. Bij de laatste races waren we bijna gelijkwaardig aan Mercedes. We hebben Ferrari absoluut ingehaald. Ik denk dat we in de tweede helft van het seizoen op ieder soort circuit competitief zijn."