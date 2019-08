Alonso ontkent dat hij Vettel nooit gemogen heeft

Fernando Alonso heeft zich uitgelaten over de uitspraken van Sebastian Vettel na afloop van de Hongaarse Grand Prix. De Ferrari-coureur suggereerde dat de Spanjaard hem nooit gemogen heeft, maar dat wordt door hem weer ontkend.

Direct na de laatste wedstrijd voor de zomerstop liet Alonso zich op Twitter horen. Hij prees het duel dat Max Verstappen en Lewis Hamilton uitvochten op de Hungaroring. Tijdens de persconferentie kregen de mannen op het podium de vraag of ze een terugkeer van Alonso in de Formule 1 zouden zien zitten. Vettel gaf daar een opvallend antwoord op.

"Mij maakt het niet uit. Ik weet niet waarom... ik denk dat hij me nooit echt gemogen heeft. Ik heb geen problemen met hem en ik heb respect voor hem door wat hij bereikt heeft en wat hij op een circuit kan. Ik denk dat hij zich verveelt als hij tijd heeft om dit soort dingen te schrijven. Laat hem maar terugkeren", vertelde hij in Hongarije.

Reactie Vettel verbaast Alonso

Alonso is verbaasd door die reactie, zo vertelde hij aan Spaanse media. "Ik heb het gehoord, maar dat is absoluut niet waar. Ik vind het jammer dat hij er zo over denkt. We hebben altijd respect voor elkaar gehad en een erg plezierige onderlinge relatie gehad. Misschien kwam het door de pers of de situatie, maar ik herhaal dat het tegenovergesteld is."

Van Alonso is bekend dat hij een zeer uitgesproken persoonlijkheid heeft waarover de meningen verdeeld zijn. Volgens de Spanjaard is dat echter niet de reden dat topteams niet meer voor hem in de rij staan. "Het is het tegenovergestelde van wat ik hoor van de mensen met wie ik werkte, maar misschien verkocht ik die boodschap niet goed. Ik gaf alles voor de teams waar ik voor reed. Het beste bewijs is dat ik voor Renault en McLaren reed en terugkeerde naar deze team."