Seidl complimenteert 'volwassen' Norris en Sainz met eerste seizoenshelft

McLaren heeft in de eerste seizoenshelft duidelijk de regie in handen genomen in de strijd om de middenmoot en dat komt niet in de laatste plaats door coureurs Carlos Sainz en Lando Norris. Teambaas Andreas Seidl is lovend over het tweetal.

Na twaalf races bezet McLaren de vierde positie bij de constructeurs. Het team heeft 82 punten verzameld, wat er 39 meer zijn dan naaste rivaal Scuderia Toro Rosso op P5 heeft. Met nog negen races te gaan heeft de renstal ook al meer 20 punten meer gescoord dan vorig jaar in het hele seizoen. Vooral Sainz maakt dit jaar een ijzersterke indruk en dat is volgens Seidl binnen het team niet alleen door zijn goede races.

"De technische kunde van Carlos is vanaf het begin indrukwekkend geweest. Hij geeft heel heldere feedback en geeft een sterke richting aan voor de ontwikkeling. Combineer dat met zijn kwalificatiesnelheid, zijn kunde als racer en zijn positiviteit, en je hebt een coureur die een geweldige schakel voor het team is. Ik moet ook zeggen dat hij deze winter goed werk geleverd heeft voor de correlatie tussen simulator en circuit."

Grote tevredenheid over 'volwassen' Norris

Met Norris zet McLaren in 2019 ook een debutant in. Ook de jonge Brit maakt een uitstekende indruk met goede optredens in de kwalificaties, terwijl hij in de races vaak goed bij kan blijven bij Sainz. Seidl is onder de indruk van de manier waarop Norris, ondanks zijn toch geringe ervaring, rijdt in zijn eerste Formule 1-seizoen. De Duitser ziet in hem een jonge jongen die 'zeer volwassen' met zijn taak omgaat.

"Dit mag dan wel zijn rookieseizoen zijn, maar Lando heeft sinds zijn eerste Grand Prix nooit een probleem gehad met het omgaan met de druk van een raceweekend. Ik was enorm onder de indruk van hoe hij Q3 bereikte in zijn eerste kwalificatie in Melbourne. Hij heeft ook laten zien dat dit niet eenmalig was. Hij heeft ook de juiste aanpak gekozen als het aankomt op de eerste starts in de middenmoot."

"Hij zorgde ervoor dat hij uit de problemen bleef, vooral in de eerste ronde. Sindsdien heeft hij het vertrouwen opgebouwd dat hij nu laat zien met zeer goede starts en eerste ronden, gevolgd door geweldige races. Het is simpelweg indrukwekkend hoe deze jonge jongens zoveel dingen aan kunnen en er zo volwassen mee omgaan."