Renault langer in zee met BP en Castrol

Het Formule 1-team van Renault zal voor nog eens twee jaar de samenwerking aangaan met BP/Castrol. De samenwerking tussen het Renault F1-team, BP/Castrol begon in 2017 en de nieuwe overeenkomst zal een uitbreiding van hun samenwerking met zich meebrengen. De overeenkomst was eerst tot 2022, het Franse team was zeer tevreden over het bedrijf en besloot daarom het contract open te breken en te verlengen.

Als onderdeel van de uitbreiding zullen BP en Castrol het Franse team tot 2024 blijven voorzien van geavanceerde brandstoffen en motorolie, transmissie- en hydraulische oliën, vetten en remvloeistof. Ze zullen ook een reeks hoogwaardige industriële smeermiddelen leveren aan de technische centra van het team in Enstone voor het chassis en in Viry-Châtillon voor de motor.

Renault-baas Cyril Abiteboul denkt dat zijn team komende jaren veel voordeel kan gaan halen uit de samenwerking met BP/Castrol: “Vanwege de nieuwe reglementen zal het belang van de motor toenemen,” aldus de Fransman. “Brandstof en smeermiddelen zullen dan ook een nog grotere invloed hebben op de prestaties van de auto dan al het geval was sinds de invoering van de nieuwe motorreglementen.”

Niet alleen partner in de Formule 1, maar ook voor de Renault-servicepunten.

"Dit sterke technische partnerschap op het gebied van servicevulling en Formule 1 stelt de partners in staat om technologische grenzen zowel op als buiten de baan te verleggen," aldus Renault "Met Castrol, een van 's werelds toonaangevende merken op het gebied van smeermiddelen, zal Groupe Renault een sterk partnerschap opbouwen waarmee klanten en dealers van Renault kunnen genieten van de beste service en producten en een sterke bijdrage kunnen leveren aan onze Formule 1-ambities."