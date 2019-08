"Valtteri Bottas heeft 'plan B' als hij geen nieuw contract krijgt bij Mercedes"

Het seizoen begon goed voor Valtteri Bottas met een overwinning en de snelste ronde in Australië. De 29-jarige coureur kreeg de taak om op in het spoor van Lewis Hamilton te blijven en dat lukte in China, Azerbeidzjan en Spanje, toen wist Bottas de eerste startrij te bemachtigen, alleen in Azerbeidzjan wist hij te winnen. De resultaten vielen daarna een beetje terug en dat wordt bevestigd door het kampioenschap. Max Verstappen hijgt namelijk in de nek van de Fin.

In 2018 lag het stoeltje voor dit seizoen van Bottas onder vuur vanwege zijn matige resultaten, ook nu lijkt het stoeltje bij Mercedes voor het 2020 seizoen nog niet zeker voor Bottas. De GP3-kampioen uit 2011 heeft alvast een plan B om zeker te zijn van een stoeltje voor het 2020-seizoen.

Bottas of Ocon naast Hamilton

Teambaas Toto Wolff weegt openlijk af tussen het behouden van Valtteri Bottas of zijn reservecoureur Esteban Ocon de kans te geven naast Lewis Hamilton. Elk weekend zit zijn verwachte opvolger Esteban Ocon achterin de pitbox te wachten om het stuur over te nemen. Het matige resultaat in Hongarije, waar hij zijn tweede opeenvolgende moeilijke race in een week tijd had, heeft volgens Bottas geen invloed op zijn contract. "In de Formule 1 ben je zo goed als je laatste race", vertelde voormalig F1-coureur JJ Lehto aan de krant Iltalehti toen hem werd gevraagd of Hockenheim en Hongarije de kansen van Bottas om een nieuw contract te krijgen zou hebben beïnvloed.

Wolff vertelde dat de beslissing in deze zomerstop zal vallen en verzekerde dat Bottas niet wordt afgerekend op een slechte dag. "We moeten alle gegevens bekijken en rekening houden met veel factoren die voor of tegen hem spreken", zei de teambaas van Mercedes.

Esteban Ocon lijkt een goede opvolger voor Bottas, maar volgens Wolff zitten er ook nadelen aan. "Een jonge kerel als Esteban verdient een kans, maar de druk zal niet gemakkelijk zijn en de vergelijking met Lewis te beheersen. Het is een moeilijke beslissing", zei hij.

Volgens Toto Wolff is de druk die Bottas krijgt stijgende, terwijl zijn toekomst nog onzeker is. Elk foutje zal nu zwaar worden afgewogen en dat is niet gemakkelijk volgens Wolff. "Het is niet gemakkelijk, maar dat is de sport. Je rijdt altijd op de limiet en bepaalt de mate van het risico dat acceptabel is. Als er tegelijkertijd onzekerheid bestaat over je contract, helpt het niet. Sommige mensen denken dat coureurs beter om kunnen gaan met druk, maar dat is niet het geval voor mij."

Bottas heeft 'plan B'

De Oostenrijker meent dat Bottas zich geen zorgen hoeft te maken over het verblijf in de Formule 1, of dat nu bij Mercedes is of een ander team. Bottas realiseert zich dat er een kans bestaat dat hij volgend seizoen niet voor Mercedes mag uitkomen, daarom heeft hij zichzelf al ingedekt, want de Fin heeft al een plan B. "Als je in de Formule 1 rijdt, moet je altijd een plan B en een plan C hebben", aldus Bottas.