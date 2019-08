Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Hongarije, dag 3

Zaterdag, 7.00 uur

De normale rituelen, daarna lees ik mezelf bij rond nieuws over de autosport en internationale gebeurtenissen, plus het belangrijke weerbericht: buiten regen vroeg in de ochtend lijkt het een hete en droge dag te worden.

Het ontbijt, een 'Zweeds buffet' genoemd, eet ik in het hotel: (een soort van) vers fruit, koffie en French toast, daarna loop ik een ronde door de wijk. Mijn hotel is gesitueerd in wat een van de buitenwijken voor de middenklasse lijkt, maar het is duidelijk dat er weinig geïnvesteerd is in de basale infrastructuur.

Hoewel de gehate Muur bijna 30 jaar geleden viel, zijn de decennia onder het communistische bewind duidelijk zichtbaar in de stad en het zal nog jaren duren voordat dat minder wordt - en dat is jammer, want zowel het land als de stad zijn geweldige reisbestemmingen. De mensen zijn zo vriendelijk als je ze maar kan vinden en de lokale keuken is geweldig. Denk aan een goede goulash, zowel als een stoofpot en een soep.

9.00 uur

Ondanks het vroege tijdstip vertrek ik naar het circuit: VT3 vindt om 12.00 uur plaats, maar ik wil verder met de saga rond de Spaanse Grand Prix en de gerelateerde vraag rond de wintertests. Een moment tijdens GP-weekends dat F1-CEO Chase Carey aanwezig is, is tijdens de briefing 'Coffee with Chase' op zaterdagochtend, waar alle teambazen bij aanwezig zijn. De zaak zal er absoluut besproken worden.

11.00 uur

Ik zie verscheidene teambazen naar Mercedes gaan en vanaf mijn bureau in het mediacentrum zie ik Toto Wolff praten met Carey op het dakterras van de hospitality van het team, terwijl de andere teambazen binnen gaan zitten. 45 minuten later komen ze allemaal op tijd tevoorschijn voor VT3. De truc is nu om iemand te vinden die over de meeting wil praten...

13.00 uur

Lunch bij Ferrari, of eigenlijk bij Philip Morris, aangezien de hoofdsponsor de media hospitality verzorgt. Het voorgerecht is een salade met kip, gevolgd door een genereuze portie pasta. Ik lunch met Paula Calderon, die de F2-carrière van zus Tatiana managet, dus we hebben het over de verschillende uitdagingen voor jonge coureurs van ieder geslacht. Een van de problemen is dat de F1 niet genoeg plekken heeft, wat vernauwingen op andere plekken veroorzaakt.

Tijdens mijn daaropvolgende wandeling door de paddock vind ik een bron van een team die wil praten over de 'Coffee with Chase'. We schakelen over op de rijdersmarkt en hij voorspelt dat het silly season van 2020 - voorafgaand aan 2021 - explosief zal zijn, 'omdat vrijwel iedere coureur met waarde eind 2020 zonder contract zit'.

Over iets meer dan een jaar kijkt de F1 niet alleen aan tegen totaal gereviseerde technische, motorische, sportieve en commerciële reglementen, maar zal het ook geraakt worden door een ontwrichte rijdersmarkt. Precies wat de F1 nodig heeft.

14.00 uur

Interview met Claire Williams als onderdeel van onze maandelijkse reeks en ik ben opgelucht te horen dat ze extreem positief is over de toekomst van het team. Meer details komen tijdens de zomerstop.

Het interview duurt iets langer dan de toegewezen 25 minuten, dus daarna ga ik snel terug naar het mediacentrum voor de kwalificatie. Ik hoor dat een aantal journalisten Nico Hülkenberg uitjouwden toen hij George Russell terugduwde naar P16 en uitschakeling in Q1, maar op mijn verdieping is dat niet waar - het mediacentrum bevat twee etages in de control tower en ik zit op de bovenste, minder bevolkte verdieping. Wat er beneden gebeurt, weet ik niet.

Hoe dan ook reed George een geweldige ronde en hoewel die enkele ronde niet het bewijs is dat Williams terug is, onderstreept het wel Claire's eerdere vertrouwen in dat het team de bladzijde omgeslagen heeft. Ik hoop dat van harte.

Dat gezegd hebbende was het rondje van de dag zonder twijfel de geweldige laatste poging van Max Verstappen - niet alleen pakte de Nederlander zijn eerst pole position, het onderstreepte ook hoeveel progressie Honda geboekt heeft. Puur het feit dat Max, die niet minder scoort dan tienen, nog nooit een pole position had gehaald, bewijst hoe hij boven zichzelf uit stijgt in de race.

16.30 uur

Start van de interviews - vanaf dit jaar is Ferrari gestopt met de media sessies na de kwalificatie (behalve de verplichte dingen voor TV) en omdat geen van beide coureurs in de top 3 staat, zijn er geen Ferrari-interviews. Dit lijkt op arrogantie van het rode team - ze geloofden blijkbaar dat een of beide auto's in de top 3 zou eindigen en dus naar de persconferentie zou gaan. Tot zover die plannen...

Bij Red Bull Racing reageert Pierre Gasly bits als een Franse collega hem vraagt naar zijn toekomst, zoals het hoort nadat zijn teamgenoot (en polesitter) bijna een seconde sneller was.

"Alles is duidelijk geweest", zegt Pierre. "Ik denk dat jullie genoeg met Helmut Marko gesproken hebben. Wat willen jullie dat ik zeg? Ik ga die vraag niet in ieder interview beantwoorden..."

19.00 uur

De interviews zijn voorbij en verzonden en het is tijd om in te pakken en te vertrekken. Onderweg stop ik bij de McDonalds: mij werd verteld dat de eetzaal in het hotel gesloten is vanavond door een bruiloft. Aangezien ik wat urgent werk te doen heb, is dat het makkelijkste diner.

Ondanks de geluiden van huwelijksmuziek op de achtergrond ruim ik mijn bureau op en val ik om 23.00 uur in slaap.