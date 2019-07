Palmer zag Verstappen en Vettel 'geen geweldige' race rijden in Duitsland

Jolyon Palmer heeft genoten van de chaotische Duitse Grand Prix van afgelopen zondag, maar de voormalig Formule 1-coureur is niet zo lyrisch over de races die Max Verstappen en Sebastian Vettel gereden hebben.

Het regende zondag op Hockenheim en dat leverde een geweldig spektakel op tijdens de Duitse Grand Prix. Na een race met veel spectaculaire momenten kwam Verstappen als winnaar uit de bus. Palmer is echter niet van mening dat Verstappen een geweldige race gereden heeft: hij was simpelweg de coureur die van de coureurs aan het front de minste fouten maakte.

"Verstappen had een matige start en spinde toen Red Bull een strategische fout maakte door hem mediums in plaats softs te geven, die sneller op zouden warmen in gladde condities. Buiten dat en kijkend naar alle aspecten van het team, deden Verstappen en Red Bull het beter dan de competitie. De Nederlander was snel genoeg om Lewis Hamilton en Valtteri Bottas aanvankelijk in zicht te houden."

"Terwijl de overige kanshebbers stuk voor stuk wegvielen, bleef Verstappen daar wel. Hij reed ronden die goed genoeg waren om niet aangevallen te worden en maakte verder geen fouten. Het team schatte alles goed in na de keuze voor mediums halverwege en Verstappen had uiteindelijk een relatief eenvoudige rit naar de overwinning."

'Snelheid Vettel niet goed, maar wel volwassen gereden'

Ook over de rit van Sebastian Vettel was Palmer niet bijzonder positief. Qua snelheid zat het niet goed, maar de Ferrari-coureur liet wel zien volwassen te zijn volgens de voormalig Renault-coureur. "Als je kijkt naar de statistieken, dan lijkt het een van de beste ritten in de geschiedenis te zijn als je vanaf P20 en de laatste plek op de grid naar de tweede plek bij de finish rijdt."

"In werkelijkheid kwam Vettel het grootste deel van de race snelheid tekort en lag hij vanaf ronde 6 tot en met 56 op P8, met P6 als hoogste klassering toen Bottas de muur raakte. Kimi Raikkonen leek in het nattere deel van de race sneller in zijn Alfa Romeo, maar wat Vettel wel deed, was het afleveren van een volwassen rit, waarbij hij zijn fouten tot het minimum beperkte."

"Vettel's volwassenheid blonk uit in deze race en niet zijn uitmuntende talent als coureur. Het leverde hem wel een uitstekend en welverdiend resultaat op, nadat hij recent veel pech gekend heeft."