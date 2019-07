Masi verklaart waarom Leclerc geen straf kreeg voor 'unsafe release'

Charles Leclerc kreeg tijdens de Grand Prix van Duitsland geen straf voor een unsafe release, maar alleen Ferrari kreeg een boete. Volgens Michael Masi is dat in lijn met eerdere incidenten in de pits.

Tijdens de Duitse Grand Prix werd het in de derde ronde bijzonder druk in de pits, want vrijwel alle coureurs wilden op dat moment hun full wets inwisselen voor intermediates. Dat leverde chaotische taferelen op in de pits. Voor Leclerc en Romain Grosjean was er ook een angstig moment, waarbij de Ferrari-coureur door zijn team in het pad van de Haas F1-coureur weggestuurd werd. Daarbij was ook licht contact.

Er werd geen straf uitgedeeld aan Leclerc, maar Ferrari kreeg een boete van 5000 euro. Volgens wedstrijdleider Michael Masi is dat in lijn met eerdere straffen die stewards uitgedeeld hebben voor dergelijke vergrijpen. Daarnaast verklaarde Masi dat de wisselende weersomstandigheden en de chaos in de pits ook een rol speelden in het besluit.

"Onderdeel van de discussie die we hadden met de teambazen was dat we rekening gingen houden met wisselende condities toen we wisten dat die zouden komen. Als iedereen tegelijk naar de pits komt om banden te wisselen, dan is dat daar ook een factor in. Desondanks is het duidelijk en consistent met vorige straffen, namelijk een boete van 5000 euro voor het team waar het gebeurde."

Situatie Verstappen in Monaco 'anders' dan Leclerc

Max Verstappen kreeg in Monaco wel een tijdstraf van vijf seconden voor een unsafe release, maar volgens Masi waren de situaties duidelijk anders. De straf van de Nederlander werd onder de noemer 'unsafe release' geschaard, maar volgens Masi was het eigenlijk 'causing a collision in pitlane'. "Dat is waarom het duidelijk anders was dan vandaag, wat duidelijk een unsafe release was."