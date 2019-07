Wederom pitstoprecord voor Verstappen en Red Bull Racing in Duitsland

Red Bull Racing blijft het klassement met snelste pitstops domineren. Voor de tweede race op rij verbrak het Oostenrijkse team het record van snelste pitstop ooit in de Formule 1.

Twee weken geleden wist Red Bull het record voor het eerst te verbreken. Toen deed het team slechts 1,91 seconden over het wisselen van vier banden bij Pierre Gasly. Daarmee werkte men Williams uit de recordboeken: zij deden tijdens de Azerbeidzjaanse Grand Prix van 2017 1,92 seconden over een pitstop van Felipe Massa.

In Duitsland kreeg Red Bull uitgebreid de tijd om pitstops te oefenen, want Max Verstappen en Pierre Gasly kwamen gezamenlijk liefst negen keer naar de pits. Tijdens een van deze negen stops verbrak Red Bull haar eigen record van de vorige race: de allerlaatste pitstop van Verstappen in ronde 46 kostte het team slechts 1,88 seconden, waarmee er dus voor de tweede race op rij een record gevestigd werd.