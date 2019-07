Stroll maakte zelf call voor slicks op weg naar P4 in Duitsland

De knotsgekke Grand Prix van Duitsland kende met Daniil Kvyat een verrassende naam op het podium, maar dat had ook Lance Stroll kunnen zijn. Naar eigen zeggen kostte een foutje hem een podiumplek en maakte hij zelf de call om als eerste naar slicks te wisselen.

Het was tijdens de Duitse Grand Prix twee keer droog genoeg voor slicks. De eerste keer was nog voor de helft van de race, maar meer racen zorgde ervoor dat vervolgens pas rond ronde 45 weer naar de droogweerbanden gewisseld kon worden. Stroll was de eerste die nog tijdens de safety car de keuze maakte om voor slicks te gaan en dat bracht hem zelfs aan de leiding.

"Ik was het die zei dat we banden moesten wisselen op dat moment. We lagen laatste en het was een beslissing die we als team namen, maar ik dacht dat het goed genoeg was voor slicks. Ze vertelden me dat ik eerste lag en ik zocht nog naar de grip, maar ik reed op dat moment twee ronden op die banden. De andere jongens kwamen met warmere banden uit de pits en ik verloor nog temperatuur, want het was nog een beetje nat."

Kvyat kon Stroll passeren door 'eigen fout' Canadees

De Duitse Grand Prix was knotsgek. Stroll vertrok vanaf P15, stond zelfs nog in de grindbak na een spin, maar maakte uiteindelijk dus ook nog kans op het podium. De derde positie liep de Racing Point-coureur mis, omdat hij een klein foutje maakte. Daardoor kon Kvyat in zijn Toro Rosso aan hem voorbijkomen.

"We waren op jacht naar een podium vandaag en helaas glipte dat uit onze handen. Ik maakte een fout in mijn tweede of derde ronde op slicks en dat zorgde ervoor dat Kvyat mij kon inhalen. Als dat niet gebeurd was, hadden we vandaag op het podium kunnen staan, maar het was een geweldig resultaat om de vierde positie te behalen."